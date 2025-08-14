¿Te han robado el móvil en Barcelona?: Los Mossos habilitan una web para devolver más de 1.000 teléfonos

Según datos de los Mossos d'Esquadra, Cataluña registró cada día, en 2024, 168 robos de teléfonos móviles. Además, según informó el cuerpo de policía, en julio se recuperaron más de 1.000 dispositivos en un operativo especial en Barcelona. Ahora, los Mossos han habilitado una página web para devolver a sus propietarios dichos teléfonos.

"Si te han robado el móvil, quizá ya lo tenemos", aseguró ayer la cuenta oficial de los Mossos. "Hemos recuperado muchos terminales sustraídos en las últimas investigaciones policiales", añadieron. Para comprobar si tienen o no tu teléfono robado, se debe introducir el número de IMEI en la web habilitada, y en caso de obtener una respuesta positiva, avisar a los cuerpos policiales.

El IMEI es un número de 15 dígitos que normalmente está escrito en la caja del teléfono, aunque también se puede pedir llamando a la compañía telefónica.

A mediados de julio se realizó un operativo contra el mercado negro de móviles robados. En total se practicaron 11 registros, siete en domicilios y seis en comercios, y se detuvo a un total de 20 personas implicadas en el mercado. Entre el material incautado figuraron también 74 ordenadores, 32 tabletas y más de 40.000 euros en efectivo. El valor estimado de los teléfonos recuperados superó los 400.000 euros en el mercado negro. Si te robaron el móvil en Barcelona, probablemente esté en dependencias policiales.