Avalancha de insultos del independentismo radical contra el director del Barça de básquet, Juan Carlos Navarro, por hablar en castellano

El Real Madrid envió al Barça de baloncesto de vacaciones por la vía rápida. 3-0 en el cómputo de las semifinales de la Liga ACB. Ahora mismo, parece complicado que el actual entrenador, Roger Grimau, siga en el cargo tras una temporada en blanco. A ello se refirió el director de la sección, Juan Carlos Navarro, en la rueda de prensa posterior a la última derrota.

“Se tiene que pensar, reflexionar y hablar con él. No todo ha sido por el entrenador, sin duda. Algunos jugadores no han estado a la altura, tampoco nosotros. Hemos cometido errores y de todo se tiene que aprender. Todavía no te puedo responder a esta pregunta, pero cambios habrá”, ha afirmado Navarro sobre el todavía técnico culé.

Pero otra de las cosas destacables de la rueda de prensa de Navarro fue que comenzó en catalán, pero rápidamente cambio al castellano, lo que le ha valido para que los radicales le propinen una intensa lluvia de reproches en las redes sociales.