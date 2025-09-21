El Ayuntamiento de Barcelona da consejos para la tormenta: revisar el pararrayos y bajantes de agua o desconectar aparatos eléctricos

Ante la tormenta que está viviendo Cataluña este domingo, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que Protecció Civil de la ciudad ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal " por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la lluvia".

En este sentido, el consistorio de la capital catalana ha realizado algunas recomendaciones a los ciudadanos, como:

Revisar el tejado

Revisar el pararrayos

Revisar las bajantes de agua

Desconectar aparatos eléctricos

Guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua

Entrar a casa los animales de compañía

Tener elementos de utilidad a mano, como un móvil, un cargador, medicamentos indispensables...

Respecto a la conducción, ha recomendado moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener la distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.