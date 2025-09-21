Municipal
El Ayuntamiento de Barcelona da consejos para la tormenta: revisar el pararrayos y bajantes de agua o desconectar aparatos eléctricos
Ante la tormenta que está viviendo Cataluña este domingo, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que Protecció Civil de la ciudad ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal " por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la lluvia".
En este sentido, el consistorio de la capital catalana ha realizado algunas recomendaciones a los ciudadanos, como:
- Revisar el tejado
- Revisar el pararrayos
- Revisar las bajantes de agua
- Desconectar aparatos eléctricos
- Guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua
- Entrar a casa los animales de compañía
- Tener elementos de utilidad a mano, como un móvil, un cargador, medicamentos indispensables...
Respecto a la conducción, ha recomendado moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener la distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.
