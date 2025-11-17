Barcelona celebra los 250 años de Jane Austen

Con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, la editorial Austral, en colaboración con PlanetadeLibros, organizó este domingo en el Hivernacle de Barcelona una jornada dedicada a reivindicar la vigencia de la autora inglesa. Bajo el título «Celebra Jane Austen», el encuentro reunió a lectoras, lectores y profesionales del ámbito editorial en un ambiente festivo que combinó diálogo literario, actividades creativas y una aproximación divulgativa a la obra de la escritora.

La actividad central fue una conversación entre la historiadora y divulgadora Helena Sotoca y la editora Alba Lafarga. Ambas reflexionaron sobre la actualidad de la mirada crítica de Austen hacia la sociedad de su tiempo y sobre la modernidad de unas heroínas que, según destacaron, siguen interpelando hoy a nuevas generaciones de lectoras. Sotoca, autora de diversos ensayos sobre historia de las mujeres, subrayó que Austen fue «una escritora adelantadísima a su tiempo» y que su humor e ironía revelan «la inteligencia con la que ejercía la crítica social en un momento en que la Ilustración seguía relegando a las mujeres de la educación». Para ella, las protagonistas de Austen dotan simbólicamente a las mujeres de la capacidad intelectual «que se nos viene negando desde hace milenios». También destacó la vigencia narrativa de sus novelas: «Todavía me sorprendo de la capacidad de estos textos escritos hace más de dos siglos de engancharnos completamente».

Los asistentes pudieron parti-cipar, además, en un taller de lettering y en diversas actividades ambientadas en el universo austeniano, con guiños estéticos a las tertulias victorianas y detalles de época que han contribuido a recrear el imaginario literario de la autora. Entre el público también se encontraban miembros del club de lectura Jane Austen de Biblioteques de Barcelona, que este año propone un redescubrimiento de la escritora desde nuevas perspectivas.

En suma, el acto quiso subrayar el carácter celebratorio de una autora que, nacida en 1775 en Steventon y convertida en un referente indiscutible de la literatura inglesa, continúa siendo una lectura viva. Sus primeras obras, redactadas a temprana edad y publicadas en la segunda década del siglo XIX, siguen despertando interés por la combinación de agudeza social, humor y profundidad psicológica que caracteriza su narrativa, así da fe el evento que organizó Austral con el grupo PlanetadeLibros en Barcelona.