¿Qué debes incluir en tu kit de supervivencia según el Govern de Cataluña? Medicinas, linterna, dinero, una radio...

¿Qué te llevarías en caso de evacuación urgente? Esta pregunta, que alguna vez nos hemos hecho todos, tiene ahora una respuesta institucional por parte del Govern de Cataluña. Concretamente, Protección Civil de la Generalitat ha presentado este lunes una campaña con la que recomienda a la ciudadanía adquirir un kit de emergencias.

Este 'pack', que "permitiría a la ciudadanía ser autosuficiente durante 72 horas", debería incluir, según la Generalitat:

Documentación personal y del domicilio

Dinero en efectivo

Medicinas

Linterna

Radio a pilas

Agua y alimentos de larga caducidad

Además, según apunta el Govern, también se debe tener en cuenta estos productos en caso de tener mascota: documentación del animal, medicación, comida y elemento de transporte.

Así lo ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha indicado que además de lo mencionado, en la mochila de emergencias también se recomienda añadir pilas, agua y alimentos (en conserva), así como otros recursos para niños pequeños o mayores como pañales, informa Protecció Civil en un comunicado.

Para acercar esta recomendación, la campaña contiene un video en el que se explica qué es necesario tener en casa y para qué casos es útil, y se difundirá en las redes sociales, además de anuncios en prensa escrita y digital, así como en cartelería en la calle.

Los objetivos de la campaña son concienciar sobre los nuevos riesgos, como la emergencia climática y la dependencia tecnológica, así fomentar la cultura de la autoprotección de la ciudadanía.