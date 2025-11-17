Jordi Pujol no se encuentra en condiciones de declarar en el juicio en la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol no se encuentra en condiciones de declarar en el juicio que empieza el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional para juzgar a su familia por su fortuna en Andorra, después según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas al caso. En este sentido, el ex presidente tenga que comparecer ante el juez por asociación ilícita y blanqueamiento de capital, delitos por los que la Fiscalía solicita para él 9 años de cárcel

Según ha recogido Europa Press, el pasado jueves, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si está en condiciones de enfrentarse al juicio, que durará 6 meses.

En las conclusiones del informe, que desde principios de semana está en la Audiencia Nacional, se concluye que el expresidente no está en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar, porque no dispone de la capacidad procesal para defenderse. Cabe recordar que el antiguo líder de Convergencia y Unió fue hospitalizado el pasado domingo en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía.