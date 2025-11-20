Barcelona montará un show de luces con 50 millones de píxeles por Navidad: horarios, fechas y qué ver

La plaza Sant Jaume acogerá esta Navidad 2025 una ‘Sínfonia de Estrellas’. Así ha denominado el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña al espectáculo de luces que iluminará este año la plaza: 25 astros en referencia al calendario de adviento, 240.000 lúmenes de bajo consumo y más de 50 millones de píxeles teñirán de color dorado ambos edificios institucionales.

Además, el pesebre se expondrá por segundo año consecutivo en el interior del Ayuntamiento y en uno de los laterales de la plaza de Sant Jaume se instalará un árbol de Navidad. Sin embargo, en 2025, desaparecerá la estrella, que sí estuvo el año pasado, “por razones estrictamente técnicas”, según explicó el consistorio.

¿Cuándo ver el espectáculo?

Desde el 22 de noviembre y hasta el 5 de enero de 2026.

¿Dónde?

En la plaza de Sant Jaume.

¿Qué se podrá ver?

La obra ‘Sínfonia de Estrellas’ estará escenificada por estrellas, guirnaldas y luces de Navidad: las noches del 24, 25 y 31 de diciembre, así como las del 1 y 5 de enero, la propuesta se podrá ver todos los días a partir de las 18.30 h. Los horarios se amplían los fines de semana y vísperas de festivos. El acceso es libre y gratuito.

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de 12 horas a 20 horas, se podrán ver los espacios más emblemáticos del Palau de la Generalitat con varios adornos navideños.

Del 15 al 19 de diciembre, entre las 16.30 horas a las 20.30 horas, se podrá visitar el pesebre que instalará la Federación de Belenistas de Cataluña en la Sala de Carruajes, los abetos de Navidad y un Tió.