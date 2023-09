Crimen de la Guardia Urbana: el ex cómplice y amante de Rosa Peral le dijo "eres una puta y una mentirosa, te lo has cargado todo por cuatro polvos de mierda"

Tanto revuelo hubo con las declaraciones en la entrevista de la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral. que el centro penitenciario de El Catllar, de acuerdo con al conselleria de Justicia, ha acabado tomando medidas, limitando tanto visitas presenciales como llamadas telefónicas. El mismo castigo se lo han impuesto también al otro responsable del crimen, Albert López, quien fuera el amante de Peral y que cumple una condena de 20 años de cárcel. Un Albert López que ha pasado mucho más desapercibido esta última semana.

Sin embargo, muchos medios se hicieron eco de las conversaciones privadas que mantuvo el ex miembro de la Guardia Urbana con Rosa Peral. El programa ‘Equipo de Investigación’ tuvo acceso en 2017 a algunos de los contundentes mensajes que el amante envió a la ex policía antes del asesinato de Pedro Rodríguez, unos mensajes que han vuelto a acaparar un espacio considerable en los medios ahora que el caso vuelve a ser tendencia.

Exactamente el 31 de enero de 2017, Albert López recriminaba con dureza a Rosa Peral su relación con Pedro, y la acusaba de “mentirosa”. “Eres una puta y una mentirosa. Tu ‘Pedrito’ quedó contigo en Sort y fuera de juzgados, igual que en tu casa. Eres lo peor y te has cargado lo nuestro por cuatro polvos de mierda. Eres una falsa y no tienes cojones a decir la verdad y ser sincera. Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Nunca más iremos de patrulla ni nada”, decía López a Peral en uno de sus mensajes.

Sin embargo, todo cambió poco después, y parece que el ex policía mostró cierto arrepentimiento por cómo había tratado a Rosa. “Me avergüenza cómo fui. Al perderte he llorado tanto... No te lo imaginas. Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar. Y ahora aún me caen las lágrimas. Pero me lo gané, así que acepto mi culpa. Debí esforzarme más en amarte como mereces. Y, aunque he quedado con muchas, ni todas te sustituyen”, decía Albert unos meses después.

En el programa de ‘Equipo de Investigación’, varios psicólogos valoraban el objetivo real detrás de estos últimos mensajes. Muchos de ellos consideran que el ex miembro de la Guardia Urbana tenía la intención, simplemente, de dar pena o “de hacerse la víctima para poder volver con ella”, una especie de chantaje emocional que la misma Rosa confirmó en el juicio poco después.