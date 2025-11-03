¿Cuál es la manera más rápida de caminar por l'Eixample de Barcelona?

Si hay algo que caracteriza al Eixample, uno de los barrios más famosos de Barcelona, es la arquitectura: fue diseñado en el siglo XIX por el arquitecto Ildefonso Cerdá, que lo dotó de un planteamiento urbano basado en una cuadrícula que facilita su recorrido e invita al paseo. Además, en él se ubican las famosas casas modernistas de Gaudí. Acariciado por la brisa del mar, es el barrio más céntrico y con más sitios de interés de la Ciudad Condal.

El Eixample es también el barrio que más bares y restaurantes concentra de toda la ciudad. Según datos del propio Ajuntament de Barcelona, el Eixample cuenta con más de 1.850 locales de restauración registrados, entre bares, cafeterías, restaurantes y bodegas, superando de largo al resto de distritos.

Dividido en Esquerra y Dreta, destaca por su diseño cuadriculado y sus calles anchas, con aceras generosas que favorecen el paseo y el terraceo. Este entorno urbano invita a detenerse, mirar escaparates, leer el diario en una terraza o quedar con amigos sin necesidad de grandes desplazamientos. Más que un barrio, el Eixample es una forma de vida. Y el bar es su núcleo social.

Sin embargo, para los miles de barceloneses y turistas que caminan cada día por sus calles, ¿Cuál es la forma más rápida de pasear por el Eixample?

Su forma permite realizar rutas de dos maneras distintas: por un lado, en L, trazando únicamente dos líneas rectas; por otro, en forma de escalera. ¿Con cuál se recorre menos metros? Con la segunda. La forma de manzanas hace que la L no sea exacta, y que esos pequeños paseos por los costados de las esquinas hagan el trayecto más largo.

Como se puede ver en la foto, la RUTA 1 cuenta con constantes y pequeñas diagonales que alargan el trayecto, mientras que la RUTA 2 es, en definitiva, más corta.