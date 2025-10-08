¿Cuáles son las palabras de origen catalán más usadas por los castellanohablantes?

En el día a día de Cataluña, el castellano que se habla en la calle suena cada vez más a una mezcla viva con el catalán. Según diversos estudios sociolingüísticos y observaciones cotidianas, algunas palabras catalanas se han integrado de forma natural en el habla de los castellanohablantes de la región.

Entre las más extendidas destacan “nen” (que significa “niño” o “chico”) y “trucar” (llamar por teléfono), ambas usadas con total normalidad incluso en conversaciones completamente en castellano. No es raro escuchar frases como “Eh, nen, ¿vienes?” o “Te truco luego” en cualquier barrio de Barcelona o Tarragona.

Otras expresiones de origen catalán que se han popularizado entre castellanohablantes incluyen “canguro” (niñera), “empanado” (despistado) y “vale”, cuyo uso se ha reforzado por influencia del catalán “val”. También son habituales las interjecciones “hostia” y “collons”, ya convertidas en muletillas compartidas por hablantes de ambas lenguas.

La convivencia lingüística en Cataluña, lejos de ser una barrera, ha dado lugar a un castellano con sabor local, donde los límites entre idiomas se difuminan en una forma de hablar única que refleja la identidad bilingüe de la comunidad.