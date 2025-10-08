'Bonbon Reich', prestigiosa influencer española, sobre los que la critican por hablar catalán: "¿Qué problema tenéis?"

Raquel Martínez, también conocida como 'Bonbon Reich', es una de las influencers españolas más reconocidas de todas debido a su número de seguidores. Nació en junio de 1989 y, a nivel laboral, también se dedicó al mundo de la farmacéutica. Varios años después, su puesto como delegada farmacéutica fue muy difícil de compaginar. Por ello, tras su notable aumento en las redes sociales, Raquel decidió dedicarse principalmente a compartir contenidos en la red.

De entre toda su cartilla de contenidos, destaca uno en su perfil en el que el catalán ha sido protagonista. El año pasado, esta 'tiktoker' subió un vídeo en el que enseñó algo que le había comprado a Sofía, su hija. Durante el vídeo, se la puede escuchar a ella misma mientras habla con su hija en la lengua cooficial de Cataluña, algo que no fue bien recibido por varios de sus seguidores.

"Por qué a la gente les puede molestar que las personas sepan más de un idioma?"

En la publicación que ahora concierne, Raquel comienza a poner la situación anunciada en el párrafo anterior y declara que no entiende, ni los comentarios que ha recibido al respecto, ni la ignorancia y el desconocimiento de los mismos. "Dicen que la niña no sabe hablar castellano y entre ellos se van respondiendo mientras dicen que hay provincias de Cataluña en las que es obligatorio el hablar en catalán", revela.

Tras explicar esto, 'Bonbon Reich' anuncia, en catalán, que esa afirmación es una mentira al 100% mientras declara que son usuarios que "no tienen ni puta idea". Otra de las cosas que jamás entenderá es "por qué a la gente les puede molestarque las personas sepan más de un idioma, con lo enriquecedor que es poder hablar las lenguas que sea", manifiesta.

"No tengo ningún problema en hablar en castellano ni tampoco en hablar en catalán"

En la casa de Raquel, el catalán es muy frecuente debido a que ella se comunica con todos los miembros de su familia en esta lengua. De nuevo en la lengua de Cataluña, enumera a todos sus familiares y deja entender que esta es una lengua muy presente en su día a día. A su vez, ella tiene "familia con la que hablo en castellano porque son de León, de Andalucía..., etc.", argumenta. Lo mismo ocurre con sus amistades , quienes son "de todas partes de España". De hecho, al tener amigos tan distribuidos, también existen aquellos que viven en Cataluña con los que habla en catalán porque "así he hablado con ellos toda mi vida".

Esta influencer no tiene ningún problema en decirlo abiertamente: "No tengo ningún problema en hablar en castellano ni tampoco en hablar en catalán", anuncia. Según sus propias palabras, ambas le encantan y está muy orgullosa de saber hablarlas, "y al que le pique, que se rasque con las uñitas", formula en catalán. Volviendo a la idea que afirmaban sus seguidores, la de la imposición de esta lengua cooficial, Raquel ofrece las siguientes palabras:

"Yo hablo en castellano porque tengo seguidores de todo el mundo"

"No me entra en la cabeza cómo la gente puede decir esas cosas. Aquí, en Cataluña, el catalán lo habla a quien le sale del moño hablarlo y, a quien no, pues no", explica. Tras ello, explica las razones por las que ella suele comunicarse en sus redes en castellano. "Yo tengo seguidores de todo el mundo y de España, por lo que si yo les hablo en catalán, no me entenderán", aporta.

Con su hija, puede recurrir a estas dos lenguas en función de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, si está con amigos que hablan castellano, Raquel la hablará en castellano. Pero, en caso de estar en privado en su casa o con más gente que se comunique en catalán, Raquel la hablará en catalán, y la realidad siempre va a ser que "ella lo va a entender perfectamente". Finalmente, para concluir con su testimonio 'Bonbon Reich' dice que "es bonito. Me encanta que mi hija maneje todos los idiomas posibles que nos ha regalado la vida. ¿Qué problema tenéis con el catalán? Estoy hasta el moño ya".