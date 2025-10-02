¿Cuánto cuesta ahora "Polònia" a TV3?

Ya ha comenzado la nueva temporada en TV3 y ya han vuelto algunos de sus espacios más emblemáticos, además de algunas novedades tan accidentadas como el “Bestial” de Bibiana Ballbè. Entre los que repiten destaca la sátira política semanal de “Polònia”, como siempre, los jueves por la noche tras el “Telenotícies”.

Lo llamativo es que “Polònia”, una producción de Minoria Absoluta, cada temporada cuesta más. El espacio dirigido por Toni Soler, tal y como se puede comprobar en el portal de transparencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), este año contará con un presupuesto de 3.641.188,99 euros. Se trata de un crecimiento de casi 200.000 euros con respecto al pasado año cuando Minoria Absoluta logró 3.462.026,38 euros por “Polònia”, precisamente en el momento en el que cumplía veinte temporadas en emisión. Y es que el programa se estrenó el 16 de febrero de 2006 con una audiencia de 1.025.000 espectadores y una cuota de pantalla de 34,4%. La pasada semana “Polònia” fue seguido por 287.000 espectadores, con un share del 16,2%.

El citado portal de la CCMA no permite ver los contratos entre la televisión pública catalana y Minoria Absoluta más allá de 2021. Fue en ese año cuando el programa de humor tuvo un presupuesto de 3.184.500,17 euros.