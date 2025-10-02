Los Mossos investigan la muerte de un joven apuñalado en un barrio de Barcelona

Un rompecabezas sin piezas. Así es como se presenta el crimen que los Mossos d'Esquadra tienen sobre la mesa tras el hallazgo del cadáver de un joven en el barrio barcelonés del Bon Pastor. Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Ciudad Condal se enfrentan a un crimen sin respuestas claras, donde, en una fase tan prematura de las pesquisas, no se ha practicado ninguna detención y todas las hipótesis sobre el móvil siguen siendo una incógnita.

Y es que el suceso ha sacudido la tranquilidad de este distrito de Sant Andreu. Fue a última hora de la tarde del martes cuando saltaron todas las alarmas en un bloque de viviendas de la calle de Ager. Allí, un joven se convirtió en la víctima de una muerte violenta, un asesinato que ha puesto en marcha un complejo engranaje policial para dar con los responsables.

Además, el escenario que se encontraron los primeros efectivos era desolador. El cuerpo del joven yacía en el rellano del tercer piso con evidentes signos de brutalidad: presentaba múltiples heridas de arma blanca y diversos golpes. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencias médicas, los sanitarios nada pudieron hacer por su vida, limitándose a certificar el óbito en el mismo lugar de los hechos.

La reconstrucción de las últimas horas, clave para la investigación

En este contexto, la respuesta policial fue inmediata. Los Mossos d'Esquadra desplegaron un amplio dispositivo policial en la zona, no solo para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los especialistas de la DIC, sino también para iniciar la crucial labor de recogida de pruebas y testimonios que puedan arrojar algo de luz sobre el suceso.

Por ahora, el trabajo de los investigadores se centra en recomponer el puzle de las últimas horas de vida de la víctima. El objetivo prioritario es identificar al autor o autores del crimen, para lo cual ya se está entrevistando a vecinos y posibles testigos en busca de cualquier detalle, por pequeño que sea, que permita desentrañar las claves de este violento asesinato.