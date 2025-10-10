Acceso

Illa asistirá por segundo año consecutivo a los actos del 12-O en Madrid

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirá, tal como hizo en 2024, a los actos de institucionales de conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes del Govern.

Su asistencia el año pasado, dos meses después de su toma de posesión como presidente, supuso la participación de un presidente de la Generalitat a los actos institucionales en la capital española tras 14 años en que no lo hicieron sus antecesores.

Los presidentes independentistas Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès no asistieron a estos actos, en un periodo marcado por el 'procés', y el último presidente catalán que sí lo hizo fue el también socialista José Montilla, en 2010.

