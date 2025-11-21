Descubre qué nuevas rutas internacionales ha estrenado el Aeropuerto de Barcelona

Barcelona cuenta con dos nuevas rutas internacionales: una dirección a Europa Central y la otra rumbo al norte de África. La aerolínea española Vueling, filial del grupo IAG, inauguró el pasado domingo un vuelo que conectará la capital catalana con Liubliana (Eslovenia), como también otro a Agadir (Marruecos).

En el primer caso, la conexión se efectuará mediante dos vuelos semanales: los jueves y domingos. En el mes de diciembre, se ampliará a un tercero para los martes. El pasado 16 de noviembre, no obstante, el vuelo VY8670 con destino Liubliana aterrizó a las 15:00 horas, dando así por inaugurada oficialmente una ruta, que unirá la capital eslovena con Barcelona por primera vez con viaje directo.

Nuevas conexiones

En el segundo, el vuelo VY8530 con destino Agadir llegó el mismo día a las 10:30 horas de la mañana. Esta ruta contará con dos frecuencias semanales: miércoles y domingos. Según anunció la compañía en un comunicado, esta expedición "amplía la operativa de Vueling en el sur de Marruecos". "La aerolínea se consolida como la principal compañía que conecta el Estado español con la región, completando las rutas que ya ofrece de Barcelona a Essaouira y Marrakech", añadió.

Vueling, que tiene su base principal en el Aeropuerto de El-Prat Barcelona, ha inaugurado diferentes rutas desde Barcelona en 2025. Por ejemplo, el pasado mes de febrero sumó cinco nuevas conexiones desde la capital catalana: Tivat (Montenegro); Rímini y Salerno (Italia), Essaouira (Marruecos) y Tirana (Albania). Además, la compañía de bajo costo anunció un aumento del 9% de la oferta de asientos semanales en temporada alta, con la incorporación de tres aviones más a su base catalana.