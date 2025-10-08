Detenida por robar a personal de limpieza de edificios y acceder a trasteros en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 38 años a la que le constan 7 detenciones y a quien atribuyen 17 hurtos y robos con fuerza por robar a personal de limpieza de edificios y acceder a trasteros con la modalidad de la llave falsa, principalmente en Barcelona.

La investigación se inició en diciembre de 2024 en Barcelona, cuando pocos días después de la sustracción de una mochila con 600 euros, la víctima vio a una mujer con su mochila, ha informado la policía catalana en un comunicado este miércoles.

Explican que el modus operandi era el mismo: se hacía pasar por vecina o repartidora de correos -llevaba cartas en las manos y hacía ver que las repartía-, esperaba a que la víctima marchara de la zona de contadores y sustraía los efectos personales que tenía.

Si, por motivo de su trabajo, la trabajadora tenía acceso a llaves de trasteros, aunque fueran de otras fincas, también los sustraía y accedía a ellos para llevarse lo que encontrara y, además, si conseguía hacerse con una tarjeta de crédito, hacía cargos fraudulentos en estancos, administraciones de lotería, supermercados y bazares orientales.

Detenida 'in fraganti'

El pasado 1 de mayo agentes del cuerpo detuvieron 'in fraganti' a un hombre de 39 años, a raíz de un aviso de un ciudadano que le vio acceder a una finca -en cuyo registro se encontraron herramientas específicas para la rotura de cerraduras-, quien iba acompañado de la investigada.

El hombre llevaba documentación de identificación, tarjetas de crédito y de transporte público a nombre de cuarenta personas distintas y le constan 29 detenciones relacionadas con robos con fuerza en domicilios.

La investigación, que sigue abierta, ya ha permitido que las Unidades de Investigación de Les Corts y de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) atribuyan a la detenida otros 6 robos -2 en Les Corts, y 4 en L'Hospitalet- en sus respectivas demarcaciones.