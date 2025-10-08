Un hombre entra en una comisaría de los Mossos d'Esquadra y empieza a esnifar cocaína

Un hombre ha accedido a la comisaría de Granollers y ha intentado consumir cocaína en la sala de espera. Los agentes le han detenido después de que ofreciera resistencia. Llevaba más de 20 gramos de la sustancia encima y fue trasladado al hospital.

Por otra parte, en setiembre salió a luz que la comisaría de los Mossos d’Esquadra en la localidad ilerdense de Les Borges Blanques acumulaba unas 2.300 plantas de marihuana, con un peso estimado de entre los 5.000 y 6.000 kilos, amontonadas en el exterior del complejo policial. La situación, que genera fuertes olores y problemas de higiene, ha sido calificada de “lamentable y esperpéntica” por los sindicatos de los Mossos, que denuncian “un desbarajuste” en protocolos y recursos para gestionar la avalancha de incautaciones de esta droga en Cataluña.