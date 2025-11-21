Acceso

Detenido un agresor sexual que no volvió a Lledoners (Barcelona) tras un permiso en agosto

Un dispositivo policial permitió localizarlo y detenerlo cuando estaba cerca del barrio de la Barceloneta

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 11 de noviembre en Barcelona a un agresor sexual de 39 años que no reingresó al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) tras recibir un permiso en agosto, informan en un comunicado este viernes.

El hombre cumplía una condena de 16 años por agresión sexual a dos personas en 2015 y la policía catalana inició una investigación que permitió constatar que el interno se escondía en pisos de familiares y conocidos del distrito barcelonés de Ciutat Vella, donde cambiaba frecuentemente de vivienda para evitar ser detectado.

Finalmente, un amplio dispositivo policial permitió localizarlo y detenerlo cuando estaba cerca del barrio de la Barceloneta.

