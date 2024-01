Las enfermeras vuelven a denunciar el "menosprecio" del Govern en las calles: "Pere Aragonès, ¿de qué mutua eres?"

Las enfermeras catalanas siguen presionando al Govern con su huelga indefinida. Esta mañana unas 500 enfermeras, convocadas por el sindicato Infermeres de Catalunya, han reanudado las manifestaciones en Barcelona contra el "menosprecio" a su labor tras el III Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal estatutario del Institut Català de la Salut (ICS) y para pedir mejoras en sus condiciones y un reconocimiento a sus responsabilidades.

La manifestación, que se produce en el marco de la huelga indefinida y en las movilizaciones que han convocado para este enero, iba capitaneada por una pancarta que decía "Un consejero que menosprecia a las enfermeras es un consejero que no valora la sanidad". Ha empezado a las 10 de la mañana en la plaza Universitat, y ha recorrido la Gran Via, donde se han parado y han hecho una pitada ante la sede del ICS. Durante el trayecto, se podía escuchar gritos de "Balcells dimisión", "donde están los aplausos de pandemia", "hasta los ovarios de nuestro salario" o "sin enfermeras no hay sanidad".

Más tarde se han unido a otra columna de manifestantes desde plaza Tetuan, y han terminado en plaza Sant Jaume donde, entre otras cosas, han gritado: "Pere Aragonès, ¿de qué mutua eres?"

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta de Infermeres de Catalunya, Laia Marsal, ha afirmado que las enfermeras están "empoderadas y orgullosas de salir a la calle y reivindicar" lo que considera que les pertenece.

Ha pedido a la Generalitat que "dé un paso adelante" y que reconozca la categoría A1 y que trabaje para reconocer las responsabilidades que tienen las enfermeras.

"Estamos trabajando en una situación de sobrecarga, sin poder ofrecer los cuidados de la forma que nos gustaría a nuestros pacientes: no tenemos ni las manos, ni los recursos, ni el tiempo suficiente para poder hacerlo con la calidad que necesitan", ha remarcado.