¿Qué mejoras laborales piden las enfermeras a la Generalitat de Cataluña?

Las enfermeras se han manifestado desde la plaza Cataluña de Barcelona para pedir unas condiciones laborales "dignas", en el marco de huelga indefinida a partir de este martes en el ICS y en el Sistema Sanitari Intergral d'Utilització Pública (Siscat) por el menosprecio que, según ellas, hace el preacuerdo del ICS a la enfermería.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del sindicato Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha afirmado que las enfermeras se sienten menospreciadas: "Hace muchos años que llevamos arrastrando unas condiciones laborales que no consideramos dignas, que nos hacen no poder atender a la gente con tiempo y con calidad".

Además Guirado ha explicado que a las enfermeras les exigen "cada vez muchas más competencias y responsabilidades pero con el mismo tiempo y sin reconocimiento alguno", y ha asegurado que estas condiciones están llevando a muchas enfermeras a abandonar la profesión.

Las participantes llevaban pancartas donde se leía 'El sistema se aguanta con nuestros sacrificios', 'Las enfermeras decimos basta, no al III Acuerdo' y ' Soy enfermera, no mano de obra barata' y 'No somos esclavas, somos especialistas'.

También han gritado proclamas como 'Basta de explotación', 'Las enfermeras decimos basta', 'El ICS no paga, huelga huelga huelga' y 'La vocación no es explotación'.