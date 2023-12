Entrevista a Da-Cat: "Nos conocimos en el veterinario, pero no somos animales ni humanos"

Da-Rin-ho toca teclados y sintes, Da-Ciervho es guitarrista y programador y quien nos atiende, Da-Coneho, es la voz. SE han dado a conocer, de momento, con sus sorprendentes temas "Que te vote Calamaro", "Salta la Valla" y "Pijos Ahorcados".

- ¿Porqué ahorcar a pijos y no a otras clases sociales?

- Las otras clases, por muy despreciables que nos parezcan, bastante infortunio han tenido en sus vidas como para ahorcarlos. Se tienen que valer por sí mismos, no les suben las notas en el colegio, no les regalan las carreras, sus padres tampoco tienen contactos para darles trabajo y, además, cualquier error les sale carísimo. Ser pijo tampoco es que sea un chollo, son gente que maneja un vocabulario limitadísimo, sorprendentemente inculta y muy chabacana. Además, les obligan a emparentarse con gente con la que sus familias llevan años y años relacionándose, así que sus criaturas parece que presentan un elevado índice de consanguinidad.

- ¿Os va la lucha de clases?

- Nosotros estamos a favor de la lucha, pero de la lucha con clase.

-¿Porqué hay exceso de poetas y escasez de poesía?

- Poeta puede ser cualquiera y, de hecho, miles de pesados afirman serlo. Lo increíble es que todos escriben exactamente igual y todos creen que son extraordinariamente únicos. Es como el amor…Todo el mundo puede tener pareja, pero casi nadie es capaz de amar. Tampoco es fácil ser un conejo.

- ¿Porqué hay que saltar la valla?

- No es fácil de explicar. Muchos estudios dicen que si Europa quiere sobrevivir, en el 2050 va a necesitar 60 millones de emigrantes, así que parece que se van a saltar unas cuantas vallas. No somos expertos en demografía, pero sí que tenemos claro que nuestros defraudadores, malversadores y prevaricadores, todos ellos amantes de las banderas en sus diferentes gamas cromáticas, también deberían saltar la valla, pero estos en dirección contraria, claro.

- ¿Nos puedes contar un poco vuestros orígenes físicos?

- Nos conocimos en la cola del veterinario. De la que volvíamos a nuestras madrigueras tuvimos que escapar de una montería y ahí fue cuando decidimos juntar nuestras fuerzas animales.

- ¿Y orígenes musicales? ¿Habéis tocado con otros artistas/bandas?

- Venimos de lugares muy diferentes. Uno viene del mundo de la imagen, otro fue un DJ de cierto prestigio, otro estuvo metido en el rock…Todos somos criaturas unidas no tanto por el fracaso sino porque no encajamos en ningún lado y es que no somos ni humanos ni animales, Somos más que un grupo de música y nos sostenemos sobre un ecosistema muy variado que avanza con las patas delanteras calzadas con The Residents y las traseras con Banksy.

- ¿Qué significa Da-Cat?

-Era un surfer muy popular en los años sesenta. Un tipo peculiar, a veces se dejaba ver, otras no…Podría ser considerado una suerte de sociópata…Parecía que su deseo era estar fuera del sistema, pero otras estaba bien dentro. ¡Hubiera sido feliz siendo un delfín y tocando con nosotros!

- ¿Quién diseñó las máscaras?

- Somos un comando autosuficiente. Podemos grabar canciones, hacer vídeos, amamantar crías, robar droga y hasta hacer nuestras propias máscaras. Aunque, obviamente, el diseño del conejo, ciervo y el rinoceronte es de la propia naturaleza!!!

- Los primeros punks fueron Los Saicos o los rock'n'rollers de los años 50?

- El espíritu punk ya estaba presente en el mundo antes que los grandes de los 50, aunque es cierto que son ellos quienes dan el pistoletazo de salida. En términos sonoros, sin duda, Los Saicos desde Perú son los primeros, son los que primero suenan a lo que más tarde hemos entendido como punk. Es que en Latinoamérica todo es gigante: sus ríos, sus árboles, sus pájaros, su número de desaparecidos, sus escritores…América es un maravilloso bestiario y, en comparación, Europa no es ni un mísero zoológico.

- ¿Sois partidarios de legalizar las drogas?

- ¡Hay muchas que ya están legalizadas! Es muy aleatorio que unas estén prohibidas y otras no, pero te aseguro que el alcohol y los ansiolíticos son más dañinas que la cocaína o la heroína. Si lo que pretenden los estados con estas medidas es que la gente no se drogue, verdaderamente han conseguido el efecto contrario. A un supuesto problema de salud le han añadido otro de seguridad.

- ¿Cuáles son vuestros artistas enmascarados preferidos?

- Orville Peck, Buckethead, los australianos Glass Beams, que son increíbles y hace unos días fuimos a ver a Melanie Martinez que está en su maravillosa etapa enmascarada

- ¿Hasta dónde llegará Da-Cat?

- ¡Hasta donde queramos! “¡Querer es poder!” dicen los coach y los discípulos de Paulo Coehlo! Hace un mes publicamos “Genocidio Deluxe” y la verdad es que nadie, nadie, nadie se ha atrevido a ponerla excepto vuestro ex redactor Lenore, que es un valiente y enérgico polemista. Llegaremos hasta el matadero y más allá.