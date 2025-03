Estado de los embalses en Cataluña hoy: ¿Vuelve a subir el agua de las reservas?

Las últimas jornadas han marcado una clara inestabilidad meteorológica en Cataluña y, prácticamente, en toda España. El inicio del mes de marzo ha estado marcado por una serie de precipitaciones que han dejado lluvias y nieves en todo el territorio catalán. Aunque el principio de esta semana ha sido más tranquilo tras el paso de la borrasca Jana por nuestro país, tanto ayer jueves como hoy viernes los pronósticos del tiempo son claros y continuarán por la misma línea que el pasado fin de semana.

Durante la jornada de ayer se pudo observar cómo se pasó de unos cielos nubosos con pocas precipitaciones por la mañana a una tarde en la que comenzó a llover en todas las zonas menos por el extremo oeste y parte del este de Cataluña. Esto se ha debido a la borrasca atlántica Konrad, la cual ya estuvo presente en España el pasado miércoles.

Qué tiempo hará hoy en Cataluña

Hoy, 14 de marzo, los cielos están totalmente cubiertos en toda la comunidad, y las previsiones arrojan a que estará lloviendodurante toda la mañana y parte del medio día. A partir de media tarde, las lluvias se irán dispersando y afectarán en gran parte a puntos de la mitad este y norte en forma de chubascos de intensidad débil o moderada. El radar del Meteocat también ha detectado nieve en el norte, con acumulaciones significativas en cotas bajas, por lo que se recomienda precaución en caso de hacer desplazamientos.

Otra realidad es que mañana se vivirá una jornada que dará un día de tregua en lo que se a refiera a precipitaciones en toda España, salvo en el Cantábrico, Baleares y, de nuevo, Cataluña, donde la AEMET también ha registrado que podría haber una cota de nieve en torno a los 700 metros. Uno de los aspectos positivos de estas condiciones meteorológicas es el aumento de las reservas de los embalses catalanes, cuya traducción está marcando que poco a poco se vaya saliendo del estado de sequía que se vive en toda la comunidad.

¿Cuánto han subido los embalses en Cataluña?

Según la Agencia Catalana del Agua, la capacidad total de los embalses catalanes se sitúo, ayer, en un 42,12%, lo cual refleja que todavía se vive un importante episodio de sequía en el territorio pese a que la cantidad de agua en estas estructuras hídricas ha ido en aumento por las precipitaciones. Se ha pasado de completar el 31% a llegar al 41% de la capacidad de todos los embalses, cifras a las que no se llegaban desde agosto de 2022 y que, como se ha visto este jueves, se han seguido incrementando.

¿Cómo están las restricciones de agua en Cataluña?

Desde la Generalitat, estos números se han visto como unas noticias esperanzadoras pero se ha decidido mantener una actitud de prevención y continuar obligando a sus ciudadanos a respetar los límites de consumo de agua, por lo que el estado de sequía todavía no se ha levantado en Cataluña. Algunas de las regulaciones a los habitantes son que no deben consumir más de 230 litros por persona, que solo se puede recurrir al agua en la limpieza de vehículos en caso de hacerlo en sus cristales y espejos, o que la vía púbica no pueda ser higienizada con agua potable.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha sido clara en este sentido y ha asegurado que se está ante "una mejora de la situación significativa, pero no resuelve de manera completa" la situación en su totalidad. Por lo tanto, la que también es portavoz del Govern ha explicado que se deben seguir "criterios de prudencia".

La reserva de los embalses a 14 de marzo de 2025

La Agencia Catalana del Agua actualiza todos los días las información relativa al estado en el que se sitúan, en tiempo real, las reservas de las cuencas internas de los embalses de Cataluña. La hora de actualización es a las 12:30 y hoy, 14 de marzo de 2024, el agua de los embalses vuelve a subir de forma consecutiva, situándose en un porcentaje del 42,91%.