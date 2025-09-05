La ciudad murciana que tiene enamorada a una estadounidense: "Tengo una obsesión muy grande"

Rachel Anne, también conocida en la plataforma TikTok como @raquelannee, una joven influencer que nació en Texas, Estados Unidos, y que en la actualidad reside en Madrid. En cuanto al tipo de contenidos que comparte, podemos destacar aquellos que tienen que ver con los choques culturales entre su país de procedencia y España, con el aprendizaje del castellano, con blogs sobre su vida cotidiana, con el humor y el entretenimiento o con la gastronomía, entre muchos otros.

Por supuesto, en su perfil también tienen cabida los vídeos relacionados con el turismo por el territorio español, y ejemplo de ello ha sido aquel en el que ha centrado el foco en la que es su ciudad favorita de toda la Región de Murcia. Es tal el gusto que tiene por este pedazo de nuestro país que asegura que está totalmente obsesionada y le ha generado las mejores emociones el poder estar allí.

"Tengo una obsesión muy grande con el Imperio romano"

Una vez está transitando por esa ciudad, realiza las siguientes declaraciones: "Tengo una obsesión muy grande con el Imperio romano, así que estoy muy contenta porque estamos en Cartagena". Otra de las principales razones por las que ha viajado aquí ha sido porque está deseando ver "dónde hacían el garum", lo cual es una salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas de pescado.

Para empezar la mañana con buen pie, expresa que debe tomarse un café para tener las pilas totalmente cargadas. Accede a un local que se llama Cafelab y lo define de la siguiente manera: "es chulísimo". Tras ello, se muestra así misma consumiendo un café de grandes dimensiones y su estancia en este establecimiento concluye. Después, visita una tienda de accesorios artesanales para "comprar un bolso" que tanto tiempo llevaba queriendo comprar.

"No me lo creo, estoy viendo cosas romanas"

En lo que parece ser un sitio diferente, a Rachel le llama la atención una gorra que tiene una copa de la antigua roma, la cual "es una monada y creo que me la voy a comprar también". Mientras continúa observando los productos que se venden en esta tienda, se pueden observar "vasitos para hacer los asiáticos en casa", y muchos otros que no tienen cabida en el vídeo.

Tras un largo tiempo realizando estas compras, lo que ahora necesita es ver cosas romanas, como así apunta. Lo primero es "este mármol preciosísimo", al cual lo califica como algo "fascinante". Después, y tras un "estoy viendo cosas romanas" plagado de emociones para esta influencer estadounidense, muestra unas ánforas que "son una maravilla". Además, este tipo de recipientes llevaban "vino de Nápoles para los italianos (romanos) que vivían en Cartagena", especifica.

"Me encanta, hay mucho ambiente"

Lo siguiente que muestra para su audiencia es la maqueta de un puerto que también la enamora y del que destaca que "hay mucho ambiente". Parece ser que está en un museo debido al espacio en el que está, ya que se pueden observar escaparates con muchas luces a la vez que todo está muy cuidado y limpio. La principal razón por la que venía a Cartagena era para conocer más información del garum, y en este mismo museo ha podido ilustrarse de ello.

Según comienza a leer en lo que seguramente será un escaparate con un largo texto, Rachel realiza la siguiente explicación: "Aquí te explican lo que es el garum: un licor precioso de peces deleznables". Para dar más contexto a su audiencia, asemeja este alimento de la siguiente manera: "era como el kétchup de los romanos pero como oro". Finalmente, este vídeo concluye con un plano y unas grandes vistas del puerto, el cual "me parece preciosísimo".