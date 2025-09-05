Esto ha sucedido a plena luz del día en El Born: “es la peor violencia que he visto en mis visitas a la ciudad”

Barcelona vuelve a estar en el foco por la inseguridad en sus calles. Un turista británico ha compartido en la plataforma Reddit la experiencia de un robo en pleno día en el barrio de El Born, en el que dos ladrones le arrancaron una cadena de oro del cuello mientras paseaba con sus hijas. El incidente ocurrió a la 13.30 horas en la calle Sant Pere Més Baix, una zona del cultural distrito del Born muy transitada por vecinos y visitantes.

Según su relato, la joya tenía un fuerte valor sentimental, ya que había sido un regalo de su esposa fallecida. Aunque llevaba la cadena medio escondida bajo la camiseta, uno de los delincuentes lo empujó por la espalda y le arrancó el collar para después huir en un ciclomotor junto a un cómplice. “Es la peor violencia que he visto en mis visitas a Barcelona”, escribió en el foro, lamentando que ahora “cualquier turista que luzca un reloj o una joya se convierte en objetivo”.

“Una ciudad cada vez más peligrosa para el turista”

El viajero contó que al acudir a denunciar el robo a la Policía Nacional, se encontró con una larga cola de personas que también habían sido víctimas de hurtos y robos en la ciudad. Durante la espera, varios agentes salieron corriendo del propio cuartel al enterarse por radio de un nuevo robo que acababa de producirse justo frente a la comisaría.

En su mensaje, el turista advirtió que la violencia contra los visitantes parece estar aumentando, ya no solo en las zonas turísticas más concurridas como Las Ramblas o la Barceloneta, sino también en barrios culturales como El Born.

La otra cara del turismo en Barcelona

En un tono reflexivo, el viajero mostró empatía hacia la situación social que puede llevar a algunos a delinquir: “Espero que mi cadena sirva para ayudar a alguien que necesite desesperadamente dinero. Para mí ya no es el valor económico, sino el sentimental”. Aun así, reclamó que se tomen medidas para que ni los residentes ni los turistas tengan que vivir experiencias así.

Barcelona ha cerrado este verano con récord de visitantes, pero también con un aumento de denuncias por robos violentos a turistas. Una tendencia que preocupa a las autoridades locales y que empaña la imagen de la capital catalana como destino internacional.