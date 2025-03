El exclusivo apellido catalán que el resto de españoles no conoce: lo utilizaron en Italia y Perú

Los apellidos es algo que siempre estará presente en todos los seres humanos. Habrá algunos que no lo utilicen, otros solo tendrán uno mientras que los demás dos, también habrá quienes hagan un recuento de sus ocho apellidos... es algo que, inevitablemente, va a representar a todos y cada uno de nosotros. En varias ocasiones, a una persona se la conoce directamente por su apellido y no se la nombra por su nombre. ¿Quién no tiene a alguien conocido que le apoda por su apellido en vez de por su nombre?

España es un país lleno de diversidad, tanto cultural como histórica, visible en todas sus comunidades. Los dialectos y las lenguas cooficiales son una prueba de ello, ya que recurrir a un idioma diferente hará que las palabras cambien o que las mismas nazcan de diferentes formas y se les dote de la característica de ser únicas. En el caso de Cataluña, el nombre de Carlos, por ejemplo, se pronuncia 'Carles', como Sergio es 'Sergi' o como Jorge puede ser 'Jordi'.

¿Cuáles son los apellidos más comunes?

Eso sí, esto no significa que en esta comunidad solo se tengan nombres y apellidos traducidos al catalán. Los apellidos más comunes en Cataluña son los siguientes: García, Martínez, López, Sánchez y Rodríguez, y estos están presentes en toda España. La contraparte son los menos utilizados, de origen catalán, por los habitantes de esta tierra, los cuales son los siguientes: Aimeric, Bat, Caçador, Ferreter o Ginebrosa, los cuales están en riesgo de desaparición.

La evidencia es que los apellidos en castellano resaltan en todas las Comunidades Autónomas de España, no es algo que ocurra exclusivamente en Cataluña. Si se sigue observando allistado ofrecido por el Idescat, se continuarán mostrando evidencias de que los más utilizados por la población siguen siendo de origen español. Gómez, Martín, Pérez... todos son conocidos por los ciudadanos.

El apellido catalán que nadie conoce en España

Algo que si que es exclusivo del territorio catalán es poseer un apellido, el cual es de sus más comunes, pero que en el resto del país apenas se usa. Se trata de Solé, el apellido catalán más común de toda Lérida y se coloca como el noveno en toda la provincia, compitiendo con los otros ocho más habituales que, evidentemente, son de origen español. En su totalidad, hay 11.657 personas que lo tienen como primer apellido y 11.724 como segundo.

Como era de esperar, las provincias en las que Solé es un clásico son aquellas pertenecientes a Cataluña, aunque las demás comunidades no se cierran en banda. Lérida con un 4,88%, Tarragona con un 2,75%, Barcelona con un 0,97% y Gerona con un 0,70% de frecuencia son las que lo lideran. Por su parte, Teruel con un 0,17%, Huesca con un 0,15% y Zaragoza con un 0,09% de frecuencia son las únicas en las que no es tan raro encontrar Solé.

Este es el origen del apellido Solé

Este apellido tiene como su origen el pueblo El Soler, el cual está situado en El Rosselló, al norte de Cataluña. Aunque no todos poseerán la destreza lingüística para traducir o asemejar esta palabra al castellano, Solé está relacionado con 'solar', el cual es un derivado de 'fondo' o 'tierra'. Se expandió por Italia desde el siglo XV y llegó a tener presencia en Perú durante la Edad Media.