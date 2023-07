Una familia cubana con un hijo autista: "Tuvimos que marchar de Cataluña por la imposición del catalán"

Una familia cubana tuvo que abandonar Cataluña “al sentir la asfixia de las reiteradas imposiciones del catalán”, acentuada por la inmersión lingüísticaexistente en la educación. Ahmed Rodríguez Pando, emigrante de origen cubano, llegó a Barcelona en el año 2017. Tras un año en la Ciudad Condal se trasladó a Terrassa, donde ya le acompañaba su hijo Adrián. Tras seis años viviendo en este municipio, han hecho las maletas, informa El Debate.

“Allí no hay inmersión lingüística, sino que se trata de imposición lingüística”, relata Ahmed al diario. Adrián, el,hijo, sufre autismo, por lo que sus necesidades especiales, le hicieron entrar en el Aula de Acogida del IES Montserrat Roig. Ahmed reconoce que el catalán fue un problema para su hijo desde prácticamente el primer momento “le hizo un clac en su cerebro. Se vio fuera de lugar por el problema del idioma y, aunque recibía ayuda, no fue suficiente. Se convirtió en una especie de ruido que lo perturbaba”.

Ante esta situación, la familia pidió que su hijo tuviera la opción de tener el castellano como lengua vehicular, algo que fue rechazado. “El centro me pidió mayor tolerancia, pese a que sabían que Adrián ya se había puesto violento, llegando a autolesionarse en alguna ocasión. He de decir que tuvo mucha ayuda, siempre que siguiera el modelo impuesto por el instituto, por el cual el catalán no podía desaparecer en su aprendizaje. El idioma para él siempre fue una barrera”, relata Ahmed. El padre de Adrián tiene muy claro que “para mí, inmersión tiene una connotación positiva, pero no es lo que hemos encontrado. Todo ha pasado por la imposición”. Ahora han emprendido una nueva vida en Gran Canaria, alejados de las imposiciones lingüísticas que se sufren en Cataluña.

Por su parte, el proyecto lingüístico de la escuela Tramontana de Sant Feliu de Llobregat es un centro de educación especial, e impone el catalán «en la mayoría de actividades de aprendizaje y enseñanza». Y eso a pesar de ser conscientes de que el 70 % de los alumnos que acuden al centro tiene el español como idioma principal.

Dicho plan lingüístico ha sido denunciado por la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) en su perfil de Twitter. Precisamente esta organización ha sido señalada por el nacionalismo tras criticar lo que sucedía en otra institución educativa de esta comunidad, en concreto, que la profesora de castellano de la escuela Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts solo pueda acceder al aula para dar su clase.