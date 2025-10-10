El Festival de Sitges recuerda a David Lynch en su inauguración

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya ha premiado este jueves a la directora Mary Harron con el Premio WomanInFan y ha tenido un recuerdo emotivo al director David Lynch en la inauguración de su 58 edición, que proyecta 'Alpha' de Julia Ducournau. Si 'Alpha' de Julia Ducournau supone la tercera ocasión en que una directora inaugura el Festival de Sitges, Harron fue la primera con 'American Psycho' en 2000: la segunda fue Ana Lily Amirpour con 'Mona Lisa and the Blood Moon' en 2021.

Al recoger el premio, Harron ha recordado que no había demasiadas directoras de género en ese momento, y que este premio es "un reconocimiento de hasta dónde" han llegado las cineastas en la actualidad. Harron, que es miembro del jurado de la sección Oficial Fantàstic de este año, ha dicho que es su festival preferido y que es el "más abierto de pensamiento" que conoce. El Festival de Sitges ha emitido un vídeo en recuerdo de David Lynch, fallecido a inicios de este año, ha recordado cuando fue premiado por 'Terciopelo azul' y ha proyectado su discurso de agradecimiento que grabó desde su domicilio cuando recibió el Gran Premio Honorífico de Sitges. Tras este recuerdo, ha seguido el 'in memoriam' en el que se ha recordado los fallecimientos del último año entre ellos los de los actores Robert Redford, Val Kilmer, Tony Isbert y Gene Hackman, las actrices Verónica Echegui, Marisa Paredes y Claudia Cardinale, el compositor Lalo Schifrin, el director Mariano Ozores o el músico Ozzy Osbourne, entre muchos otros.

La gala de inauguración también ha contado con la proyección de 'Señuelo', de Martha G.Ayerbe, primera ganadora del concurso de cortometrajes The Dream Makers, impulsado por el Festival de Sitges, Cupra, con la colaboración de la Escac, y que tiene como embajadores a J.A.Bayona y Daniel Brühl. Bayona ha celebrado que un concurso de este tipo permita que jóvenes cineastas "den el salto", y la ganadora Martha G.Ayerbe ha agradecido el aprendizaje con el director durante todo el proceso gracias a su mentoría.