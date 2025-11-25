Foment del Treball entrega los XVIII Premios y Medallas de Honor

Foment del Treball ha celebrado esta tarde la XVIII edición de los Premios y Medallas de Honor Carles Ferrer Salat, que reconocen el talento, la innovación y el compromiso de las empresas catalanas e internacionales. El acto ha estado presidido por el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha contado con la participación del presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, quien ha reclamado “respeto para el empresario, las empresas y la propiedad privada”, y ha advertido que “sin estabilidad no hay confianza ni futuro”.

El acto, que se ha celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, ha reunido a más de 800 representantes del mundo empresarial, político y social. Entre los asistentes destacan también el presidente del Parlament, Josep Rull, la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el conseller de Justicia, Ramón Espadaler.

Durante su discurso, el presidente de Foment del Treball, ha denunciado que “demasiadas veces se sitúa al empresario en la picota, tratándolo como un presunto delincuente, cuando somos quienes cumplimos las leyes, generamos riqueza y creamos empleo”. Sanchez Llibre ha defendido que las empresas son “el motor que impulsa la cohesión social, la innovación y las oportunidades” y ha recordado que “Cataluña tiene menos renta disponible que la media europea, por lo que crear empleo de calidad es esencial para fortalecer a la clase media y reducir desigualdades”.

Además, el presidente de la patronal ha detallado un plan de acción con seis ejes para “mejorar la competitividad y la productividad de Cataluña”: una fiscalidad más competitiva, vivienda asequible, infraestructuras estratégicas, energía sostenible, una administración pública más eficiente y un marco laboral moderno que reduzca el absentismo y fomente la formación profesional. “La prosperidad no es un bien garantizado, sino una obra frágil que debemos construir entre todos”, ha añadido.

Los premios

Las Medallas de Honor de Foment del Treball 2025 han destacado a tres figuras de relevancia internacional. Por una parte, Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, ha sido distinguido como Empresario del Año por su liderazgo transformador, capaz de convertir una entidad local en un referente financiero nacional e internacional. Foment ha destacado su “visión a largo plazo, rigor, análisis y coherencia”. Por otro lado, el presidente del Consejo de Administración de Areas y vicepresidente del Banco Sabadell, Pedro Fontana, ha recibido la Medalla a la Trayectoria Empresarial, por su dilatada carrera que combina gestión, internacionalización y compromiso social. Fontana ha sido una figura clave en proyectos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en empresas de proyección global como Elior Group. Por último, la Medalla Extraordinaria a la Contribución al Proyecto Europeo ha sido para Enrico Letta, ex primer ministro italiano y presidente del Instituto Jacques Delors, “por su papel influyente en el pensamiento europeo contemporáneo”.

En cuanto a las empresas premiadas, ocho compañías han recibido los Premios Foment del Treball 2025, que homenajean al economista Carles Ferrer Salat. Las empresas premiadas han sido: Control Demeter, en Desarrollo Sostenible, Alsa, en Igualdad, AstraZeneca, en Innovación, Paulig y Relats, en Internacionalización, la Asociación Educativa Ítaca y la Fundación ColaCao, en Responsabilidad Social, y Domini de la Cartoixa, como Pyme del Año.