Un estadounidense alucina con una curiosa tradición en Barcelona: "Nunca me voy a acostumbrar"

Nick es un estadounidense que reside en Barcelona, y a través de sus redes sociales, concretamente su cuenta de TikTok, comparte experiencias y cosas curiosas sobre su vida en Cataluña. En uno de sus vídeos más virales, Nick alucina con una curiosa costumbre en Barcelona: "Nunca me voy a acostumbrar".

"Soy americano y vivo en Barcelona y algo a lo que nunca me voy a acostumbrar y es que son las 8 de la mañana de un sábado y no hay gente ni por las calles ni por los parques. Vivo en la ciudad y no hay nadie", asegura el estadounidense en el vídeo, que ha acumulado miles de reproducciones y de comentarios.

El vídeo, grabado en un parque cercano a su barrio, muestra calles vacías y una calma sorprendente al tratarse de la capital catalana, que todavía duerme. Muchos de los usuarios respondieron al vídeo asegurando que "los catalanes no madrugan el fin de semana", o que "a las ocho, Barcelona está cerrada".