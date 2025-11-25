El Puigdemont más liberal carga contra la gestión económica del PSOE: "España crece la mitad que Europa"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha generado revuelo en Twitter al compartir un gráfico que compara el crecimiento de los ingresos per cápita de varios países europeos en los últimos 20 años. Acompañando la imagen, Puigdemont subraya que, mientras la media europea ha experimentado un aumento del 22%, España se queda claramente rezagada con un incremento de apenas el 11%, la mitad de la media.

El gráfico muestra además que la tendencia general en Europa ha sido positiva, con casi todos los países mejorando el nivel de vida de sus ciudadanos, a excepción de Italia y Grecia, que no han registrado mejoras significativas en este período.

"En los últimos 20 años, casi todos los hogares europeos han aumentado sus ingresos per cápita (excepto italianos y griegos). La media es de 22% de aumento. En la cola de las que han aumentado la renta están las españolas: sólo un 11% en 20 años, justo la mitad por debajo de la media. Por si te cuentan cenas de duro, el PSOE ha estado en el gobierno durante dos terceras partes de este período."

Puigdemont acompaña su publicación con un recordatorio implícito: durante dos terceras partes de estos 20 años, el PSOE ha estado en el gobierno. La combinación del dato económico con la referencia política sugiere una crítica a la gestión económica socialista, apuntando a la falta de dinamismo de España frente a sus vecinos europeos.