La Generalitat ha abierto 149 inspecciones por el tope del precio del alquiler

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha afirmado que la Agència Catalana de Consum ha abierto 149 inspecciones desde la aprobación de las sanciones por el tope del alquiler, y apela al "rigor para tener un recorrido jurídico y normativo de las sanciones".

Así se ha expresado en respuesta a una interpelación de la diputada de los Comuns Susanna Segovia este miércoles en el pleno del Parlament, durante la cual ha destacado que las inspecciones son a inmobiliarias, aparadores físicos y portales web.

Sàmper ha apuntado a la "revocación extensa de decenas de sanciones por la jurisdicción contenciosa administrativa" por invasión de competencias legales en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2022, y por ello ha pedido rigor en estos procesos de inspección.

"El proceso es garantista, se abren primero unas diligencias previas, posteriormente se hace la inspección, después se hace el estudio de las diligencias previas, después la apertura de proceso de inspección", ha agregado.

Lo ha dicho después de que Susanna Segovia haya señalado fraudes en anuncios de alquileres y cuestionado al conseller la acción de la Agència Catalana de Consum para evitarlos.

"La ley de vivienda funciona si se hace cumplir, si no se hace cumplir no tenemos los resultados que estamos esperando. Es increíblemente fácil entrar en un portal y comprobar los incumplimientos, fraudes y estafas", ha sostenido la diputada.