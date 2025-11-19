El Govern afirma que se trabaja para el "traspaso definitivo" de los secretarios interventores locales

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha afirmado que se está trabajando con los diferentes grupos parlamentarios para avanzar en el "traspaso definitivo" de la competencia para gestionar los secretarios interventores en los municipios.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta del grupo de ERC sobre la situación de los municipios del mundo rural en la sesión plenaria de este miércoles, en la que ha destacado que en "pocas semanas" se estará examinando la primera promoción de los 218 secretarios interventores pactados entre el Govern y el Estado.

Ha señalado que la gestión de los municipios rurales es "un reto de país" y, preguntado por el despliegue del Estatuto de Municipios Rurales, ha dicho que deberá hacerse mediante leyes que, necesariamente, deben aprobarse en la Cámara, textualmente.

También ha mencionado como parte de este despliegue la aprobación de presupuestos: "Requerirán también de un gran consenso en esta Cámara y espero poder contar con ustedes", ha dicho dirigiéndose al grupo republicano.

Además, ha asegurado que se está "acelerando" el despliegue de la red de fibra óptica en 8.000 kilómetros de los que, ha dicho, 1.100 se han desplegado este año, y el objetivo del Govern es llegar al 100% antes del final de la legislatura.

Encuentro de municipios rurales

Preguntado también por el Estatuto de Municipios Rurales, por parte del grupo de PSC-Units, ha destacado el primer Encuentro de Municipios Rurales el pasado sábado en Sant Fruitós de Bagés (Barcelona), que reunió a más de 300 alcaldes, y donde, ha dicho, la demanda principal fue la de generar "consenso" para su despliegue.

En este sentido, ha subrayado las medidas anunciadas en materia de vivienda, como la bolsa de vivienda rural o la creación del Incasol rural, para solucionar "el reto fundamental en Catalunya, que es la cuestión de la vivienda".