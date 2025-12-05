Illa defiende las bonificaciones del transporte y esquiva las críticas por la peste porcina

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, protagonizó este viernes una intensa sesión de control en el Parlament, marcada por debates sobre transporte público, brotes sanitarios y política económica. La jornada dejó patente la estrategia del Govern de mantener la interlocución con todos los grupos parlamentarios, aunque no sin tensiones y reproches cruzados.

Illa abrió la sesión defendiendo el compromiso de su ejecutivo con las bonificaciones en el transporte público. “Mi compromiso en bonificar los transportes públicos y en mejorarlos está claro. Ahora, haremos números. Y les explicaremos. Y tendremos una dirección razonable. Sería muy fácil venir aquí y decir: 'Todo gratis'. No puedo hacerlo”, afirmó, dejando claro que la intención del Govern es mantener las ayudas, pero calculando previamente el impacto sobre la administración.

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, advirtió al presidente de que mantener el 50% de descuento en títulos como la T-Jove o la T-Usual será un requisito indispensable para cualquier negociación futura de los Presupuestos. “¿Qué ocurre con la T-Usual? Porque, si no, a partir del 1 de enero, una persona que realiza el trayecto de Terrassa a Barcelona pasará a pagar de 42 euros a 84 euros”, ilustró la diputada, subrayando la importancia de preservar las ayudas a la movilidad de los ciudadanos.

Illa aseguró que la reducción de desigualdades seguirá siendo una prioridad, defendiendo la potenciación del transporte público como herramienta para conseguirlo. “Yo sí que me sentaré a hablar de Presupuestos en cualquier circunstancia porque pienso que es mi obligación. Y espero que todos pongamos cordura”, reclamó, apelando al consenso y la responsabilidad de todos los grupos.

Por parte de Vox, el líder Ignacio Garriga centró su intervención en el “empobrecimiento de los catalanes”. Illa respondió destacando que Cataluña cuenta actualmente con el mayor nivel de empleo de su historia y que su economía crece por encima de muchas otras regiones europeas. Además, criticó la estrategia de Vox en algunos barrios: “Ustedes ahora están en esta operación de querer presentarse como gente de izquierdas e ir a los barrios obreros. No cuela. No cuela. No hay que ir, hay que estar. Y en eso, aquí tienen un pequeño problema, ustedes”.

Aliança Catalana planteó la cuestión del convenio entre Gobierno y Generalitat para monitorizar discursos de odio en Internet. El presidente defendió su utilidad: “Lo que hacemos es garantizar que la información que circula por la red está contrastada y es veraz. Y eliminar aquellas noticias falsas, 'fake news', que algunos se empeñan en extender”.

La presidenta de Junts, Mònica Sales, cargó contra Illa por estar “ausente durante una semana” en medio de la crisis del brote de peste porcina africana, instándole a pedir disculpas. Illa defendió su gestión y su agenda desde México, donde ha seguido de cerca la evolución del brote: “Mi agenda la organizo yo. Se están haciendo las cosas tan bien como se sabe en estas circunstancias”.

El presidente explicó que el Govern ha actuado con “decisión y determinación” desde la detección del brote el 28 de noviembre, basándose en criterios de ciencia, transparencia, colaboración y ayuda al sector. Destacó la movilización de más de 1.000 efectivos para contener el foco de alto riesgo de seis kilómetros, extendido a la zona de bajo riesgo de 20 kilómetros, afectando a 91 municipios. También agradeció la comprensión de la ciudadanía y la colaboración de los profesionales del sector porcino.

Sin embargo, criticó la actitud de Junts: “Parece que están más preocupados por criticar que por resolver el problema. Y ese no es el camino para resolverlo”, advirtió. Aun así, reconoció la interlocución con la formación y el conjunto del sector, asegurando que se habían tomado todas las medidas necesarias.

La sesión dejó en evidencia la combinación de reproches, propuestas y defensa institucional que caracteriza la política catalana actual. Mientras Illa intentaba proyectar serenidad y rigor técnico, los grupos parlamentarios aprovecharon para presionar en sus áreas de interés: Albiach con las bonificaciones del transporte, Garriga con la economía y la presencia territorial de Vox, Sales con la gestión de crisis sanitaria, y Aliança Catalana con la monitorización de la información en internet.

El presidente cerró la jornada reclamando “cordura” y compromiso con la gestión responsable, insistiendo en que las medidas adoptadas buscan proteger a la ciudadanía y garantizar la transparencia, tanto en el ámbito económico como en la crisis sanitaria. Entre las críticas y los reproches cruzados, la sesión evidenció la complejidad de gobernar en una Cámara plural, donde cada decisión se analiza con lupa y cada paso del Govern se debate con intensidad.