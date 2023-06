Indignación en el independtismo catalán: Hillary Clinton ignora el "procés" separatista en su conferencia en Barcelona

Unas 250 personas asistieron el pasado viernes a la conferencia de la ex secretaria de Estado de Estados Unidos y ex candidata a la presidencia, Hillary Clinton. El motivo era el 50 aniversario del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). Entre los asistentes estaba el president de la Generalitat, Pere Aragonès, entre otros cargos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, aunque entre ellos no estaba la alcaldesa, Ada Colau.

En algunos digitales separatistas se indignaron de que Clinton, durante su conferencia, no hiciera mención alguna al “procés independentista”. Uno de los titulares señalaba en concreto que “Hillary Clinton se explica en Cataluña (sin ninguna referencia a Cataluña)”.

En su conferencia, entre otras cosas Clinton animó a España y a la Unión Europea a liderar y trabajar en una relación más comprometida con Latinoamérica, y con el apoyo de Estados Unidos.

Ante la presidencia del Consejo de la UE, que España asumirá en julio, Clinton sostuvo que “España y la UE podrían tomar el liderazgo y trabajar junto con Estados Unidos en una relación sostenida y más comprometida con Latinoamérica”, y recordó que China es un gran inversor en la región, lo que hace que también tenga mayor influencia.

Sobre la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, Clinton admitió que los esfuerzos se han centrado en el tráfico de drogas y en la inmigración, pero que el trabajo para fortalecer la democracia y las oportunidades económicas ha variado según quién gobernara en la Casa Blanca.

“Sería importante que España, en el rol de líder que cogerá en la UE en julio, lidere este compromiso” con la democracia y el imperio de la ley, insistió.