Joan Torres Torres proclamado presidente de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) ha elegido a Joan Torres Torres para liderar la institución durante los próximos cuatro años, lo que supone su tercer mandato al frente de la organización.

Ibicenco y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Torres cuenta con una amplia trayectoria en el sector. Además de poseer un máster en Asesoría Fiscal por la propia Escuela FETTAF, preside la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB). Tras su proclamación, afrontó el nuevo desafío con "ilusión" y el compromiso de "seguir trabajando y defendiendo los derechos de los técnicos tributarios y asesores fiscales de España".

Su proyecto al frente de la federación se articula bajo el lema "Impulso y Transformación para el Profesional del Futuro", un plan estratégico con el que busca potenciar el valor de FETTAF para sus asociados y consolidar el reconocimiento de la profesión. La candidatura de Torres se presenta con una visión clara para adaptarse a un entorno en constante evolución, fundamentándose en pilares estratégicos diseñados para ofrecer soluciones tangibles, fomentar el crecimiento profesional y asegurar la relevancia del colectivo.

Entre los principales claves de su mandato destaca reforzar la defensa de los intereses de los profesionales fiscales; el apoyo a la labor de las asociaciones que conforman la federación; implementar soluciones concretas para los desafíos del sector; y fomentar la adaptación y la relevancia de la profesión de cara al futuro.

Con este mandato, Joan Torres consolida su liderazgo al frente de FETTAF, marcando una hoja de ruta centrada en la modernización y el fortalecimiento del colectivo.