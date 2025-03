Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner: quiénes son los periodistas "mentirosos" de Catalunya Ràdio señalados por Ter Stegen

El futbolista Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona, ha emitido un comunicado donde denuncia públicamente a tres periodistas de Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat: Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner. La acusación de Ter Stegen ha sacudido tanto al mundo del deporte como al ámbito de los medios de comunicación, especialmente por las graves acusaciones de difundir noticias falsas sobre su vida personal. En su mensaje, el jugador afirma sentirse "conmocionado y decepcionado" por la cobertura mediática de su reciente ruptura con su esposa, Daniela, y señala directamente a los periodistas mencionados por, según él, "violar derechos personales" y "dañar gravemente" la reputación de su exesposa.

En el comunicado, Ter Stegen subraya que no ha habido ninguna infidelidad ni terceras personas involucradas en la separación, y condena el papel que los medios públicos de Catalunya han jugado en la difusión de lo que él considera falsedades. Este conflicto ha puesto en el ojo del huracán a los tres periodistas, quienes se han visto envueltos en un debate mediático de gran envergadura. Pero, ¿quiénes son estos periodistas y por qué han sido señalados por Ter Stegen? Los tres llevan un programa llamado "Que no surti d’aquí" (Que no salga de aquí) en Catalunya Ràdio, un programa de humor, cotilleo y de crítica social.

Juliana Canet

Juliana Canet es una creadora de contenido, influenciadora y periodista catalana nacida en Cardedeu en 1999. Se ha hecho popular en plataformas como YouTube, donde comenzó a subir contenido en 2016. Su creciente notoriedad la llevó a colaborar en programas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, como "Adolescents iCat" en iCat y "Adolescents XL" en Catalunya Ràdio. Además, es copresentadora de "Que no surti d'aquí" junto a Roger Carandell y Marta Montaner. Canet ha trabajado también en televisión, destacando en "Món Maker" en el canal Super 3, y sigue desarrollando su carrera como creadora de contenidos y comunicadora.

Roger Carandell

Roger Carandell Viñals, nacido en Vic en 1987, estudió periodismo en la Universidad de Vic. Inició su carrera en la radio Flaixbac, donde creó y presentó el exitoso programa "BAC UP" entre 2006 y 2013. En 2010 fundó el portal Adolescents.cat, que se ha consolidado como un medio de referencia entre los jóvenes. Desde 2018, dirige y presenta el programa "Adolescents iCat" en Catalunya Ràdio, iCat, YouTube y el Canal 33. Además, Carandell también es copresentador de "Que no surti d'aquí", un popular programa de Catalunya Ràdio que comparte con Juliana Canet y Marta Montaner.

Marta Montaner

Marta Montaner es periodista y guionista en Catalunya Ràdio, donde ha trabajado en diversos programas. Fue productora de "Adolescents iCat" entre 2019 y 2020 y tiene experiencia en medios como Rac 105. Actualmente, dirige y presenta "Que no surti d'aquí" en Catalunya Ràdio, junto a Juliana Canet y Roger Carandell. Su estilo dinámico y su capacidad para conectar con la audiencia la han consolidado como una figura importante en el panorama radiofónico catalán.

El contexto de las acusaciones

Las acusaciones de Ter Stegen contra estos tres periodistas reflejan un tema recurrente en la relación entre figuras públicas y los medios de comunicación: la difusión de información personal y privada. En este caso, el jugador del Barça ha dejado claro que la ruptura con su esposa fue un proceso amistoso y que las noticias sobre infidelidades son completamente falsas. Al sentir que se han violado sus derechos personales y los de su exesposa, ha decidido tomar medidas públicas, denunciando el comportamiento de los periodistas y de los medios que han tratado de difundir este tipo de información.