Junts centra su ataque en la “sumisión” de Illa a Sánchez y advierte: o se cumple el acuerdo de Bruselas o habrá consecuencias

El presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha centrado su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General en una dura réplica al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado de “anestesiar” al país y de conducirlo “a la UCI”. El dirigente posconvergente ha dibujado un panorama de “desnacionalización”, “colapso de los servicios públicos” y “sumisión a Madrid”, y ha advertido que si el líder socialista no se alinea con los acuerdos de Bruselas entre Junts y el PSOE, la legislatura estatal puede peligrar.

Batet ha abierto su discurso cuestionando el “relato” que, a su juicio, Illa dibujó en la primera jornada del debate, asegurando que “no se parece al duro día a día de los catalanes”. “Usted es un gran anestesista de Cataluña. Tiene el encargo de anestesiar el país, y lo está cumpliendo como el alumno más aventajado de españolización”, ha espetado. Según Batet, el presidente “ha llevado a Cataluña al estado de coma” con una gestión que “ha estropeado el ascensor social” y “depende más que nunca de España”.

El líder de Junts ha subrayado que “Cataluña no va bien” y ha responsabilizado al Govern del “deterioro de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda y el retroceso del catalán”. “El país se le deshace a la gente en las manos”, ha lamentado, enumerando problemas como las listas de espera en sanidad, los malos resultados educativos, el precio del alquiler o la inseguridad.

Ataques a la gestión de Illa

El jefe de filas de Junts ha pintado un diagnóstico económico sombrío: “El PIB crece, pero el PIB per cápita baja. Las clases medias y trabajadoras se empobrecen. Se trabaja mucho y se cobra poco”. También ha lamentado que el sector industrial y el turístico “pierdan peso”, mientras “la productividad cae” y “la vivienda se encarece un 11,5% sin relación con los salarios”.

En el ámbito fiscal, Batet ha acusado a Illa de haber convertido Cataluña “en un infierno fiscal para la clase media”, y ha reclamado un plan de choque con medidas concretas: la creación de un salario mínimo catalán, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes, y una rebaja del IRPF a las rentas bajas y medias.

En materia lingüística, ha exigido la creación de una Oficina de Derechos Lingüísticos “para proteger las vulneraciones y ofensas al catalán”, y ha denunciado que “el Govern hable más castellano que nunca” mientras “la lengua retrocede más que nunca”.

También ha cargado contra su “dependencia de los Comunes”, a quienes ha acusado de marcar la agenda del Govern con “políticas de decrecimiento y permisividad con las okupaciones”. “Jéssica Albiach y David Cid mandan más que cualquier conseller”, ha ironizado, afirmando que el Ejecutivo sigue las políticas de vivienda que marca la formación morada y que contribuirán a empeorar el problema de la vivienda. Además, ha dicho que Illa “gobierna a golpe de decreto” y “sin presupuestos”.

Advertencia sobre la relación con el PSOE

Más allá del plano interno, Batet ha lanzado un mensaje político de calado al presidente de la Generalitat: si el PSC se desvía de las “líneas maestras” del pacto que Junts mantiene con el PSOE en Madrid, el futuro de la legislatura en el Congreso peligra. “No se puede construir en Ginebra lo que se destruye en Cataluña”, ha advertido, reclamando un “punto de inflexión” ante lo que considera un incumplimiento del Acuerdo de Bruselas: "No podemos continuar así".

“El conflicto entre Cataluña y España no nace del 1-O, sino de los Decretos de Nueva Planta”, ha recordado Batet, que ha acusado al Gobierno central de no cumplir los plazos ni los compromisos pactados con Junts. “O hay normalidad o hay conflicto político pendiente de resolver. Las dos cosas no pueden ser”, ha sentenciado.

Batet ha acusado a Illa de gobernar “supeditado a Pedro Sánchez y a la Moncloa”, de no plantar cara al déficit de inversiones del Estado, ni defender “al catalán en Europa, ni a las empresas catalanas como el Banc Sabadell frente a la OPA del BBVA”. “Tiene más lealtad a Sánchez que a Cataluña”, ha sentenciado, insistiendo en que el PSC “obedece al PSOE” y que “la misión de Illa es España, no Cataluña”.

En su cierre, Batet ha apelado directamente al presidente: “Usted es el presidente de la Generalitat, no el salvador de Sánchez ni del Rey. No le pedimos que se haga independentista, pero sí que defienda Cataluña”.

Junts, ha concluido, se erige como “oposición y alternativa a la vez” y como “garantía de defensa del país”. “Cataluña despertará de la anestesia y reaccionará ante el intento de liquidación nacional”, ha proclamado el dirigente, elevando el tono ante un hemiciclo que mide estos días el rumbo de la legislatura catalana… y también el de la española.