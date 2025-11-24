ERC acusa a miembros que marcharon de la Federación de Barcelona de ir "contra la dirección nacional"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado a algunos miembros de la dirección de la Federación de Barcelona del partido, que el pasado viernes dimitieron por desacuerdos con la presidenta, Creu Camacho, de ir "contra la dirección nacional".

"Hay algunas personas que estaban en la dirección de la Federación de Barcelona que entraron para intentar hacer política contra la dirección nacional. Y esto, evidentemente, no tiene mucho sentido", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido.

Sobre si la dirección nacional convocará un congreso ante la marcha de más de la mitad de la dirección de la federación, ha dicho que en estos momentos hay una dirección en la federación, y que "lo que sucede en el territorio lo decide el territorio".

"El partido tiene los mecanismos establecidos en sus estatutos para dar respuesta a las diferentes situaciones que se van produciendo en el territorio, y esto es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a analizar. Ahora bien, la dirección de Barcelona en este momento es claramente válida, existe y ejerce de forma clara y nítida", ha añadido.

Finalmente, ha explicado que la Ejecutiva Nacional de ERC se reunirá este martes para abordar con Camacho la situación de la federación y los siguientes pasos a seguir.