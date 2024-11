Lo mejor del arte regresa al Círculo Ecuestre

Desde hace unos años, el Círculo Ecuestre de Barcelona ha consolidado una cita imprescindible para los coleccionistas de arte, tanto los veteranos en la materia con aquellos que quieren adentrarse en un mundo tan apasionante como absorbente. La feria By Invitation vuelve a abrir sus puertas esta semana, desde ayer y hasta el próximo día 10 con la presencia de algunas de las principales galerías barcelonesas, además de la participación de una de Madrid, la que lidera Guillermo de Osma, probablemente el mayos experto en las vanguardias históricas que tenemos en España.

«By Invitation está destinada a convertirse en un referente cada vez más importante, no solamente en el panorama artístico de España, sino también en el europeo», aseguró ayer Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre durante la presentación de este certamen. Si se mira la calidad de las piezas presentes en la edición de este año, en una línea que va desde Joan Miró a Fernando Vicente pasando por autores de la categoría y el nivel de Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Esther Boix o Lluís Lleó, comprobaremos que lo que afirmó Lacalle no es una afirmación gratuita. Eso viene precisamente avalado por la presencia activa de 24 galerías, de las que once participan por primera vez en esta propuesta.

Ya se ha citado por aquí la Galería Guillermo de Osma. Su presencia en By Invitation es realmente un acontecimiento como demuestra la exposición por parte de esta galería de trabajos de Chillida, Tàpies o Le Corbusier, aunque resulta fascinante poder tan cerca el imponente óleo de Equipo Crónica que podemos contemplar aquí, una fotografía mironiana de Gomis o un dibujo con fondo cubista de De la Serna.

Gothsland Art Gallery y la Galería de Arte Fernando Pinós vuelven a apostar por lo mejor del modernismo hecho en Cataluña, no solamente por artistas locales sino también internacionales, como ejemplifica el espectacular cartel «Barcelona. Ciudad de Invierno» de John Hassall, una auténtica obra de museo.

También de museo es un estudio preparatorio para el autorretrato como sátiro que realizó Salvador Dalí para su óleo «Los placeres iluminados» de 1929. Esa es una de las propuestas de la Galería Jorge Alcolea quien también expone un dibujo exquisito de Juan Gris, además de un óleo del siempre imprescindible Fernando Vicente.

Carles Taché, quien es en la actualidad el decano de los galeristas en nuestro país, sigue al pie del cañón y apuesta por presentar a Lluís Lleó bajo una cuidadísima puesta en escena en el Círculo Ecuestre. Es, en palabras de Taché, «un reencuentro» con la personal mirada de Lleó, un montaje muy parecido al que este galerista realizó con este autor en la Art Chicago hace 26 años.

En la Galería Marc Domènech son las mujeres las protagonistas de la mano de una serie de creadoras de primer orden como son Esther Boix, Magda Bolumar, Rosa Amorós y Charo Pradas, a las que se les une la emergente Sara Bonache.

Otra pintora, en este caso vinculado con las llamadas vanguardias históricas, es Olga Sacharoff, a quien hace tiempo que se le debe una gran retrospectiva en algún museo importante. Ella es precisamente la protagonista absoluta de la propuesta de Art Petritxol en By Invitation con una selección de pinturas, como el óleo de 1925 titulado «Zoo».

Por otro lado, la Galería Marc Calzada invita ni más ni menos que a Joan Miró a establecer un diálogo con algunos de los protagonistas de los grupos artísticos Dau al Set y El Paso, además de contar con obra original de Alexander Calder, el autor estadounidense que fue uno de los grandes amigos y colaboradores del pintor catalán.