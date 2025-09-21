Al menos 27 evacuados tras quedar atrapados en la estación del funicular de Montserrat

Al menos 27 personas han tenido que ser evacuadas de la estación superior del popular Funicular de Sant Joan de Montserrat, en Barcelona.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, los viajeros no podían bajar de la estación por un desprendimiento en las vías del funicular, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Hasta el lugar del incidente se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos, que han ayudado a bajar a los afectados, según han informado en un mensaje en la red social de X.

La zona de Montserrat se ha visto especialmente afectada por las lluvias torrenciales de este domingo en Barcelona. Unos 40 coches también se vieron atrapados en el aparcamiento de Montserrat por los desprendimientos que han obligado a cortar varias carreteras.

Por otra parte, los bomberos están esperando a que la meteorología dé un respiro para evacuar a unas 14 personas situadas en el camino de Sant Benet, a otras nueve refugiadas en la zona de la Santa Cova y a otras cinco ubicadas en El Bruc.

Fuentes de los bomberos han precisado a EFE que han habilitado cuerdas y arneses para que un grupo de excursionistas cruzara un torrente de agua con seguridad entre la zona del Pas dels francesos y la ermita de Santa Anna.

En el caso del tren entre Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar cuyo servicio se ha interrumpido, ha quedado parado por la caída de un árbol, mientras que otro árbol ha llegado a tocar un vagón.

Este incidente ha obligado a activar la alerta del plan Ferrocat para rescatar a los pasajeros, entre los que hay niños y bebés.

En total, los bomberos han trabajado en unos sesenta servicios este domingo, los más relevantes en el entorno de Montserrat.

No en vano, en algunas zonas de la montaña se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado desprendimientos que han cortado dos carreteras locales en Marganell (Barcelona), la BP-1103 y la BP-1121.