Protecció Civil alerta de que "aún quedan horas" de tormentas en Cataluña y pide precaución

La jefa del servicio de gestión de emergencias de Protecció Civil, Montse Font, ha alertado de que "aún quedan horas" de tormentas en Cataluña, hasta la madrugada, y ha pedido precaución, responsabilidad y evitar desplazamientos, este domingo por la tarde en rueda de prensa.

Ha puntualizado que el 112 ha recibido más de 200 llamadas por desprendimientos y otros incidentes, aunque no se han registrado heridos graves.

Además, ha afirmado que Agents Rurals está trabajando en controlar ríos, rieras y torrentes en zonas inundables, controlando y cortando los accesos que podrían llevar problemas.

Por su lado, el jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado que el cuerpo de Bombers ha hecho unos 60 servicios durante el episodio de lluvias, sobre todo en la zona de Montserrat (Barcelona), y ha dicho que aún quedan grupos de excursionistas por evacuar.

"La situación puede cambiar muy rápidamente", ha añadido López, por lo que ha alertado de que lo que parece una situación segura se puede complicar.