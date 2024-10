El Mercat de les Flors programa dos espectáculos del coreógrafo Jan Martens

El Mercat de les Flors de Barcelona programa desde este jueves y hasta el domingo dos espectáculos del coreógrafo y bailarín belga Jan Martens, 'Voice Noise' y 'Elisabeth gets her way', ha informado el teatro.

En 'Voice Noise', que se podrá ver este jueves y sábado, seis bailarines interpretan la música de 13 compositores y cantantes innovadores y se inspira en el ensayo de Anne Carson 'The gender of sound', en el que expone que la cultura patriarcal ha intentado silenciar a las mujeres.

El sábado y domingo, Martens volverá a ofrecer el solo 'Elisabeth gets her way' en el que se sumerge en el universo de la clavecinista Elisabeth Chojnacka, que se contribuyó al renacimiento de este instrumento y que murió en 2017.

El coreógrafo considera que cualquier cuerpo puede comunicar y con cada nueva pieza intenta redibujar la relación entre público e intérprete, desde su primera creación 'I can ride a horse whilst juggling so marry me' en 2010.

Martens es artista asociado de De Singel de Amberes (Bélgica), la Comédie Scene Nationale de Clermont-Ferrand (Francia), la Opera Ballet Vlaanderen (Bélgica), la Maison de Danse de Lyon y la Bienal de Danza de Lyon (Francia).