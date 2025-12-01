La nueva medida de tráfico que estudian instalar en Barcelona: motos por el carril bus

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, aseguró en una entrevista a LA RAZÓN que el departamento se ha "enfocado mucho en la moto" tras registrar que casi la mitad de las víctimas mortales en las carreteras catalanas son motoristas, peatones o ciclistas.

"En motos hemos propuesto dos medidas", explicó Lamiel, "una es una señalización específica en carreteras de fin de semana que marca las curvas más peligrosas y la trazada del motorista, basada en una experiencia austríaca". Concretamente, la marca se hace con material rugoso, no resbala, obliga a reducir la velocidad y acerca al motorista a la parte derecha, evitando invasiones del carril contrario y salidas de vía. "Esto lo estamos probando en dos carreteras", añadió el director.

Por otro lado, Lamiel aseguró que están estudiando "canalizar a los motoristas en un carril moto aprovechando los carriles bus", aunque añadió que están "acabando de estudiar la propuesta con los titulares de las vías". Esta medida ya se aplica en algunas grandes ciudades como Madrid, donde las motos pueden circular por algunos carriles bus.

Campaña contra conductores vulnerables

"Con los Mossos llevamos a cabo una campaña prácticamente permanente de control de motoristas, con paradas aleatorias, revisión del estado del conductor y del vehículo y sanción de infracciones", aseguró también Lamiel, quien añadió que "este plan nos ha llevado a contener la siniestralidad en moto y estamos alrededor de un 10% por debajo del año anterior y de 2019"

El director advirtió que "aun así, cada año tienes entre 40 y 50 motoristas muertos. En bicicletas hay una ligera reducción de víctimas mortales. La bici ha emergido, hay más siniestros leves que años anteriores, pero en muertos han disminuido. ¿Qué hacemos? Señalizar la presencia de ciclistas en la vía con tecnología fija o móvil y enviar mensajes al conductor de que hay ciclistas y debe reducir la velocidad".