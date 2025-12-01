Un catalán lo deja todo y empieza la vuelta al mundo a pie: salió ayer y prevé que el viaje dure 3 años

Ayer al mediodía, desde plaza Catalunya, en Barcelona, inició su camino Enric Luzán, un ingeniero civil que ha dejado todo atrás (su trabajo, su familia y su casa) para empezar una experiencia tan única como imaginable: dar la vuelta al mundo a pie. Para ello, Luzán tardará unos tres años, en los que aspira a recorrer más de 26.000 kilómetros, atravesar cinco continentes y más de 25 países.

Con una mochila

Enric, que subirá vídeos de su experiencia a su canal de YouTube, recorrerá el mundo con lo mínimo imprescindible: una mochila de 10 kilos que tendrá lo básico: una tienda una tienda de campaña, saco de dormir, ropa, material para grabar, agua y algo de comida.

Su plan consiste en caminar entre 30 y 50 km al día (más en verano, menos en invierno), dormir bajo las estrellas o en su tienda, documentarlo todo en su canal Enric Adventures, en catalán, con subtítulos en castellano, y compartir esta travesía con sus seguidores.

Una ruta increíble

El itinerario previsto es el siguiente: salir de Barcelona rumbo a Francia y recorrer Europa costera (Costa Brava, Adriático, Balcanes, Grecia, hasta Estambul), seguir por Turquía hacia Asia central, cruzar países como Kazajistán, Uzbekistán, quizás algún tramo por Pakistán o India, llegar al sudeste asiático, saltar a Oceanía, continuar por América del Norte y luego Sudamérica, cruzar los Andes y finalmente, tras largos meses de ruta, volver a Europa (posiblemente aterrizando en Santiago de Compostela) para cerrar el círculo.

Según él mismo, su meta es pisar al menos 4 continentes diferentes y cubrir los puntos antipodales del planeta, cumpliendo así con las reglas establecidas por la World Runners Association para una "vuelta al mundo a pie".

El porqué de todo

La chispa surgió durante la pandemia, cuando al ver vídeos de personas que habían recorrido el mundo caminando, Enric sintió que eso también lo quería hacer. Pero fue en 2025, tras obtener una beca de la Generalitat de Cataluña para creación de contenido en catalán, cuando decidió que “era ahora o nunca”.