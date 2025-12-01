¿Cómo ha llegado a Barcelona la peste porcina africana? El Govern da algunas teorías

El parque de Collserola, en Barcelona, está totalmente cercado por las autoridades tras registrar casos de peste porcina africana por primera vez en 30 años en España. Además, ocho jabalíes fallecidos están bajo observación y la UME ha intervenido en la zona para controlar la situación. Estos efectivos realizarán tareas con drones, de desinfección, de prospección y de retirada de animales, y se unen a los cerca de 300 efectivos que ha puesto a disposición la Generalitat para trabajar en la zona.

En este contexto, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha estimado que la peste porcina africana (PPA) pone en riesgo 3.000 millones de euros de exportaciones de porcino para Cataluña, de los cuales 1.000 millones corresponden a países de fuera de la Unión Europea (UE).

El conseller ha precisado que, por el momento, persisten los 2 positivos en jabalíes muertos confirmados el pasado viernes y que actualmente hay 8 animales sospechosos que están siendo analizados por el laboratorio central de Madrid de los 40 animales estudiados hasta el momento.

También ha recordado que los animales analizados en las 39 granjas que están en el radio de 20 kilómetros del punto donde se ha detectado el brote han dado todos negativo en las pruebas.

El origen

Ordeig ha expresado que "todavía es temprano para saber cuál es el origen", pero ha abierto la puerta a que se deba al consumo de un embutido en mal estado en una zona cercana a la carretera. Los primeros casos se ubicaron en Bellaterra, cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Por lo tanto, un bocadillo con un embutido en mal estado o un camión con un embutido en estas condiciones podrían ser el origen del brote.

Esa zona es frecuentada por transportistas, donde descansan y realizan paradas. Cabe recordar que la transmisión de esta enfermedad porcina se puede realizar a través de contaminación directa o indirecta, principalmente por contacto con animales infectados, su , sangre, carne o productos derivados, así como por materiales, vehículos, ropa o piensos contaminados.