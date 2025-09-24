Omella pide una "solución diplomática" en Gaza y Ucrania durante la misa de La Mercè de Barcelona

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido encontrar una "solución diplomática en aquellos conflictos que tanto sufrimiento están generando desde hace demasiado tiempo", en referencia a Gaza y Ucrania.

Lo ha dicho durante su homilía de la misa por la fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, a la que han asistido el alcalde, Jaume Collboni, junto a otros miembros del Consistorio; el presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Ramon Espadaler (Justicia y Calidad Democrática), y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Omella ha pedido a Virgen de la Mercè que inspire a los gobernantes "reunidos estos días en Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que hagan posible la paz tan anhelada por los ciudadanos".

"Virgen de la Mercè, confiamos en ti y nos ponemos bajo tu protección", ha dicho, y ha confiado en que, con esta guía, la sociedad será capaz de construir una sociedad más fraterna y humana, en sus palabras, aceptando y respetando a los diferentes y los que piensan de manera distinta.

Aunar fuerzas

Omella ha ensalzado la figura de la Virgen María, a quien ha pedido procurar que los políticos, empresarios y agentes sociales "trabajen por el bien común y por la construcción de una sociedad más unida, libre, justa y solidaria".

"Para conseguirlo es necesario aunar fuerzas. Todos unidos podremos más que si cada uno va a la suya", ha sostenido Omella, y ha defendido textualmente no excluir a nadie en esta tarea de crear puentes.

Ha pedido a los políticos que "valoren y ayuden a las familias con auténticas políticas sociales y económicas que fomenten una vida digna y potencien su unidad", que considera central tanto para la sociedad como la Iglesia.

Jóvenes

Además de a los dirigentes, Omella se ha referido a las "dificultades" de la convulsa sociedad actual para los jóvenes, a los que ve llenos de esperanza en la búsqueda de respuestas y comprometidos para ayudar a los más necesitados.

"Demos gracias a Dios por estos brotes verdes de esperanza", ha celebrado el cardenal, y ha añadido que estos nuevos jóvenes necesitan acompañamientos atentos y comprensivos como hizo Jesús con sus discípulos.

Asistentes

Además de Collboni, Rull, Dalmau y Espadaler, han asistido el jefe de Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, y representantes del Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona.

También han estado los líderes de los grupos municipales de Junts, Jordi Martí; PP, Daniel Sirera, y Vox, Gonzalo de Oro, además de los tenientes de alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Balle, Jordi Valls y Raquel Gil, entre otros miembros de la corporación municipal.