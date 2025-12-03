Paneque defiende las renovables en los Presupuestos de Carbono pese a su "huella" en el territorio

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha definido a las energías renovables como imprescindibles para lograr los objetivos de los Presupuestos de Carbono, pese a que "tienen una huella en el territorio".

En su intervención este miércoles en el pleno del Parlament en el debate monográfico sobre los presupuestos de carbono para el periodo 2026-2030, ha asegurado que la aprobación de estas medidas "exige cambios y estar a disposición de moverse, de producir y de vivir de manera diferente".

La consellera ha sostenido que, a pesar de que el diagnóstico "es incómodo", la ciencia obliga a ser honestos y exigentes, y ha subrayado que la política no puede limitarse a gestos simbólicos, sino que debe dotarse de instrumentos ambiciosos, medibles y vinculantes como los Presupuestos de Carbono.

Ha apostado por una "combinación de esfuerzo público e iniciativa privada" para construir una transición sólida y socialmente justa, y ha destacado medidas como la electrificación y sustitución de combustibles convencionales por renovables en la industria, así como aportar facilidades al vehículo eléctrico y mejorar el transporte público.

Paneque considera que los objetivos sectoriales marcados por el Govern conforman una propuesta ambiciosa, pero también consciente y razonable: "No lanzamos campanas al vuelo ni fijamos objetivos inalcanzables.Para el Govern, la prioridad es que la transición ecológica sea justa y, sobre todo, próspera".

Comité de expertos

La presidenta del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático (CECC) del Govern, Montserrat Termes, ha calificado los presupuestos de "herramienta de planificación esencial" y ha lamentado los 5 años de retraso en su presentación ante la Cámara, a la vez que ha advertido que, con la tendencia actual de emisiones, lo fijado para 2035 se agotará en 2029.

También ha señalado que los expertos no han valorado el coste económico del plan de reducción de emisiones que proponen (42% en 2030 respecto a 1990, 67% en 2035) porque "no se conocen las medidas concretas que el Govern querría desplegar para alcanzar los objetivos propuestos", y ha reclamado que los presupuestos de carbono sean vinculantes y tengan recorrido más allá de los ciclos electorales.

"Falta de ambición"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Junts Jordi Munell ha constatado el retraso de años en la presentación de este texto, ha criticado la "falta ambición" en el presentado por el Govern, especialmente en los sectores del transporte y la industria, los sectores con más emisiones, y ha apuntado a la falta de inversiones en Rodalies, puntos de electrificación de la movilidad o el corredor mediterráneo, entre otras.

La portavoz de ERC, Ester Capella, ha señalado que la propuesta del Govern es menos ambiciosa que la de los expertos, y la ha calificado de insuficiente "tanto en el alcance temporal como por la necesaria reducción de gases de efecto invernadero" aunque no demorarán su aplicación a pesar de ello y que abogan porque sea obligatorio presentarlos, a la vez que ha pedido actuar de forma inmediata ante la emergencia climática.

Eva García (PP) ha reprochado al Govern que no tenga Presupuestos para 2026 pero sí celebre "con un discurso cargado de optimismo" los Presupuestos de Carbono, y ha criticado que hayan encargado estudios a un comité de expertos pero después no les hagan ni caso a la hora de presentar su plan, textualmente.

Vox ha calificado de paripé el debate y cree que lo abordado en la Cámara "no representa una preocupación trascendental para los catalanes", en palabras del diputado Javier Ramírez, que ha sostenido que se proponen medidas ideológicas y no climáticas, y ha criticado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la regulación de las temperaturas en locales comerciales, entre otras cosas.

"A medio camino"

Desde los Comuns, Jéssica Albiach también ha criticado que el Govern no siga lo establecido por los expertos: "Nos quedamos a medio camino, con el clima no se negocia, vamos demasiado tarde", tras lo que ha añadido que no es coherente exigir esfuerzos a la industria y el sector primario mientras se apuesta por ampliar infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona, que incrementan las emisiones.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha abogado porque los presupuestos de carbono tengan rango de ley, no como actualmente, y ha dicho que el Ejecutivo sabe que no tendrán efecto; también ha calificado de muy poco ambiciosa la propuesta de Paneque y ha criticado que no se incluya el plan a partir de 2031, tras la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: "Quien va a mínimos es consciente de que no va a llegar a los objetivos", ha sostenido.

Sílvia Orriols (AC) ha criticado que estos presupuestos de carbono no se han consensuado con las empresas de Catalunya: "Una buena planificación requiere combinar equilibradamente ciencia, prudencia, experiencia y conocimiento profundo del territorio y de su idiosincrasia. Este documento se ha redactado de espaldas al país".

Además de reprochar la ausencia de los diputados de Vox cuando hablaban los expertos, la diputada de PSC-Units Andrea Zapata ha elogiado la rigurosidad del trabajo hecho y los objetivos "ambiciosos" que se han marcado, y ha avanzado que en la propuesta de resolución que presentarán plantearán modificar la Ley del Cambio Climático en 2026 para normativizar la reducción de emisión para tener una hoja de ruta clara hasta 2050.