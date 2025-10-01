El Parlament aprueba crear una comisión de estudio del fascismo, el racismo y los discursos de odio

El Parlament ha aprobado este miércoles la propuesta de resolución para la creación de una comisión de estudio sobre el fascismo, el racismo y los discursos de odio, a propuesta de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, que han votado a favor, y con el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana.

La comisión prevé abordar los trabajos parlamentarios necesarios para "impulsar un pacto nacional contra el fascismo, el racismo y los discursos de odio y establecer los mecanismos y las herramientas para combatirlos de manera eficaz".

El texto de la propuesta prevé un plazo de un año, prorrogable, para que la comisión haga los trabajos y presente las conclusiones, y también prevé que incorpore los trabajos hechos por la Comisión de Estudio sobre el Racismo Institucional y Estructural en la legislatura anterior.

Se contempla que la integre un diputado de cada grupo, o dos en caso de que los grupos tengan miembros en la Mesa.

La propuesta llega después de que en el último Debate de Política General se aprobaran dos resoluciones que pedían crear una comisión referente a estas materias.