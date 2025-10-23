“Le escupió a la cara y salió corriendo”: indignación en Girona por un hombre que atacó a una bebé de cinco meses en pleno parque

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 42 años acusado de escupir a una niña de cinco meses mientras su madre la paseaba en cochecito por el Parc Central de Girona. Según la denuncia presentada, el ataque se produjo el pasado 15 de octubre, aunque la familia no acudió a la comisaría de Salt hasta el día 22.

La madre relató que el hombre, que presuntamente vive junto a un grupo de personas en un campamento cercano al parque, se aproximó de manera repentina y escupió a la bebé en la cara antes de huir a pie. La mujer llevó de inmediato a su hija a un Centro de Atención Primaria, donde se le practicaron pruebas médicas y analíticas para descartar cualquier riesgo sanitario derivado del incidente.

Gracias a la descripción proporcionada por la madre, los agentes localizaron y arrestaron al sospechoso el mismo día, en la zona céntrica del mismo parque. El detenido, sin antecedentes policiales, pasó la noche en los calabozos y fue identificado como presunto autor de un delito de trato degradante o vejatorio.

Otros incidentes recientes de agresiones con escupitajos

El suceso se produce semanas después de otros episodios similares ocurridos en España. En Cádiz, una médico residente fue agredida en el Centro de Salud Olivillo por una usuaria que, tras golpearla, regresó minutos después para escupir a varios sanitarios.

En ese caso, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda activó su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, y convocó una concentración de rechazo en apoyo al personal afectado. La Delegación Territorial de Salud y Consumo reiteró la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en centros sanitarios para prevenir nuevos ataques.