Los personajes históricos por los que se regalan libros durante el Día de Sant Jordi en Cataluña

Las calles de Barcelona se están vistiendo de rojo durante la jornada de hoy por el día de Sant Jordi, la celebración por excelencia de toda Cataluña. Tanto las rosas como los libros, y el amor y la cultura, llenarán de alegría a los barceloneses, quienes desgraciadamente no tienen hoy descanso laboral pero sí que estarán presentes por toda la Ciudad Condal acudiendo a los más de 300 puestos de libros. Se estima que más de 1,5 millones de personas acudan a este evento.

'Love is in the air', y hoy lo estará en toda Cataluña, y eso que no es San Valentín. En estas comunidad, Sant Jordi es el día de los enamorados, y a todos los hombres les toca regalarles una rosa a su amada. Esto mismo fue lo que hizo San Jorge a la princesa Cledolinda cuando derrotó a un dragón en una épica batalla de la que brotó un ramo de rosas por un charco de sangre. Esto ocurrió a finales del siglo III y, a día de hoy, ya es toda una tradición en Cataluña. Sin embargo, lo que varios desconocen es que las mujeres les tienen que regalar, de vuelta, un libro a los hombres.

¿Por qué regalan libros por Sant Jordi?

Esto se debe a que la persona enamorada que ha regalado una rosa debe ser recompensando con otro obsequio por parte de la otra persona enamorada, quien debe corresponder con su amor con el propio libro antes mencionado. No obstante esta tradición ha ido evolucionando a lo largo de los años y, ahora, todo el mundo es susceptible de recibir, o bien una rosa, o bien un libro literario.

Barcelona estará repleta con varios puestos de libros de todas las clases. Por ejemplo, la Rambla será el epicentro principal en la que, desde primeras horas de la mañana, los libreros ya han ocupado sus rincones para ofrecer los mejores productos. El Sant Jordi 2025, como todos los años, reunirá a un infinidad de amantes de la mejor literatura, quienes también podrán ser deleitados por las firmas de sus autores favoritos en un ejemplar en concreto.

Miguel de Cervantes y William Shakespeare, protagonistas

La tradición de regalar una rosa es muy antigua, pero obsequiar un libro es mucho más reciente. El 7 de octubre de 1926, el valenciano Vicent Clavel en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona trajo esta propuesta consigo. A partir del 1930, esta actividad comenzó a llevarse a cabo durante el día de Sant Jordi. A su vez, al ser una fiesta que tiene más exclusividad en la comunidad catalana, se la relaciona estrechamente con connotaciones reivindicativas de carácter nacional y de defensa hacia la lengua madre en Cataluña.

El 23 de abril es la fecha en la que se cree fallecieron, William Shakespeare y Miguel de Cervantes (1.616) Archivo

La razón por la que se ha pasado al 23 de abril el tener que regalar libros ha sido por rendir homenaje a varios escritores que fallecieron durante esta misma fecha, como fueron Miguel de Cervantes y William Shakespeare. A su vez, durante esta misma fecha también han nacido artistas de la calidad de Josep Pla (1981), Maurice Druon (1918), K. Laxness (1902), Vladimir Nabokov (1899) o Manuel Mejía Vallejo (1923).